Asador Etxebarri de España lidera la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo

Asador Etxebarri, de España fue nombrado como el gran ganador de la competencia The World's 50 Best Restaurants 2026, que se celebró en Lima, Perú. El prestigioso ranking lanzó dio a conocer su selección que estuvo precedida por el anuncio de los negocios de comida que ocuparon los puestos del 51 al 100.

La agencia EFE, asegura que la parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, logró el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta lista.

Lauren Scala fue la encargada de anunciar los 50 restaurantes elegidos para integrarse a la selecta lista que el año pasado tuvo como ganador a Maido, que este año, aunque no obtuvo el primer lugar, sí fue reconocido con un premio llamado Best of the Best.

Los primeros cinco puestos de la lista fueron:

1. Asador Etxebarri, (España, que también fue reconocido como Mejor restaurante de Europa

2. Gaggan (Bangkok, Tailandia), también premiado como Mejor Restaurante de Asia

3. The Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

4. Quintonil (Ciudad de México), que ganó la distinción como Mejor Restaurante de Latinoamérica

5 Wing (Hong Kong, China)

En los siguientes puestos se ubicaron:

6 .The Chairman (Hong Kong, China)

.The Chairman (Hong Kong, China) 7 . Kjolle (Lima, Perú)

. Kjolle (Lima, Perú) 8 . Kadeau (Copenhague, Dinamarca) , que fue el que más subió respecto al conteo del año pasado

. Kadeau (Copenhague, Dinamarca) 9 . DiverXo (Madrid, España)

. DiverXo (Madrid, España) 10 Plénitude (París, Francia)

En las posiciones de la 11 a la 20 se ubicaron:

11. Atomix (Nueva York, Estados Unidos) , que fue el Mejor Restaurante de Norteamérica

12 . Sorn (Bangkok, Tailandia)

. Sorn (Bangkok, Tailandia) 13 . Mérito (Lima, Perú)

. Mérito (Lima, Perú) 14 .Sühring (Bangkok, Tailandia)

.Sühring (Bangkok, Tailandia) 15 .Odette (Singapur)

.Odette (Singapur) 16 .Tuju (São Paulo, Brasil) – Entrada más alta

.Tuju (São Paulo, Brasil) – 1 7. Mingles (Seúl, Corea)

7. Mingles (Seúl, Corea) 18. Nusara (Bangkok, Tailandia)

Nusara (Bangkok, Tailandia) 19 .Jan (Münich, Alemania)

.Jan (Münich, Alemania) 20. Piazza Duomo (Alba, Italia)

Los demás restaurantes nombrados fueron:

21. Meet The Bund (Shangai, China) que es nuevo en el listado.

Meet The Bund (Shangai, China) que es nuevo en el listado. 22. Boragó (Santiago, Chile)

Boragó (Santiago, Chile) 2 3. Vyn (Skiilinge, Suecia)

3. Vyn (Skiilinge, Suecia) 24 . Al Gatto Verde (Modena, Italia) – Nueva Entrada

. Al Gatto Verde (Modena, Italia) – 25. Lasai (Río de Janeiro, Brasil)

Lasai (Río de Janeiro, Brasil) 26 . Masque (Bombay, India) – Nueva Entrada

. Masque (Bombay, India) – 27 . Reale (Castel di Sangro, Italia)

. Reale (Castel di Sangro, Italia) 28 . Tresind Studio (Dubai), que fue el Me jor Restaurante del Medio Oriente

. Tresind Studio (Dubai), que fue el Me 29 . Enigma (Barcelona, España)

. Enigma (Barcelona, España) 30 . Steirer (Viena, Austria)

. Steirer (Viena, Austria) 31 . Celele (Cartagena, Colombia)

. Celele (Cartagena, Colombia) 32 . Potang (Bangkok, Tailandia)

. Potang (Bangkok, Tailandia) 33 . Elkano (Getaria, País Vasco, España)

. Elkano (Getaria, País Vasco, España) 34 . Le Coquillage (Le Buot, Francia), que debutó en la lista

. Le Coquillage (Le Buot, Francia), que debutó en la lista 35 . La Colombe (Ciudad del Cabo), que ganó como M ejor Restaurante de África

. La Colombe (Ciudad del Cabo), que ganó como M 36 .Ru Yuan (Hangzhou, China)

.Ru Yuan (Hangzhou, China) 37. Numea (Quito, Ecuador), otro de los debutantes dentro de los mejores 50.

Numea (Quito, Ecuador), otro de los debutantes dentro de los mejores 50. 38 . Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Italia)

. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Italia) 39 . Schloss Schauenstein Restaurant (Fürstenau, Alemania)

. Schloss Schauenstein Restaurant (Fürstenau, Alemania) 40. Jordanaer (Copenhague, Dinamarca)

Del 50 al 41

41 . Onjium (Seúl, Corea) – Nueva Entrada

. Onjium (Seúl, Corea) – 42. Bozar (Bruselas, Bélgica) – Nueva Entrada

Bozar (Bruselas, Bélgica) – 43. Le Calandre (Rubano, Italia)

Le Calandre (Rubano, Italia) 44 . Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

. Don Julio (Buenos Aires, Argentina) 45 . Mayta (Lima, Perú)

. Mayta (Lima, Perú) 46 . El Chato (Bogotá, Colombia) – Reingreso

. El Chato (Bogotá, Colombia) – 47 . Le Louis XV /Alain Ducasse (Monte Carlo, en Mónaco) – Reingreso

. Le Louis XV /Alain Ducasse (Monte Carlo, en Mónaco) – 48 . Ikoyi (Londres, Reino Unido)

. Ikoyi (Londres, Reino Unido) 49. Naar (Kasauli, en India), que ganó como Mejor Restaurante Sustentable

Naar (Kasauli, en India), que ganó como 50. Saint Peter (Sidney, Australia), que también fue el Mejor Restaurante de Oceanía

Durante la gala también se entregaron premios reconociendo méritos diversos a restaurantes, chefs y organizaciones, tales como el Restaurante para no perder de vista a Yiaga, Mejor Sommelier a Lesley Liu, quien se destaca como empresaria del vino en Taiwán; una beca especial a Doris Lahm; el Mejor pastelero del mundo a Dej Kewkacha; el premio por el Arte de la hospitalidad a Tuju. También se brindaron los reconocimientos Chef de chefs a Junghuyun Park; la mejor chef femenina Jessica Rosval que trabaja en el restaurante Casa María Lugia.

La agencia EFE señaló que el chef español Ferran Adriá ganó este miércoles el premio Icon, un galardón especial de los premios, que reconoce a una figura del sector de la restauración que ha realizado una contribución excepcional a nivel internacional y que utiliza su plataforma para generar un cambio positivo y sensibilizar sobre causas importantes.

"Tras recibir el premio, Adriá señaló, en un mensaje grabado en video, que estaba "muy contento, pero triste", por no poder haber llegado a la ceremonia de los 50 mejores restaurantes de 2026, que se celebró en Lima", relató EFE.

"Tenemos mucho cariño al equipo de 50 Best porque ha formado parte de nuestra carrera. Espero acompañarle el próximo año", dijo en su breve mensaje el chef galardonado

La agencia de noticias también destacó que el restaurante elBulli, de Adriá, fue número uno de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009).