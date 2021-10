Así fue como Lashana Lynch supo que sería la nueva agente 007 en “No Time to Die”

Lashana Lynch fue elegida por el director Cary Joji Fukunaga y los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson para la película “No Time to Die”. Sin embargo, no explicaron a la actriz a quien daría vida en la producción.

Lynch se esforzaba para prepararse para un papel no determinado pero que aparentemente era muy bueno para las peleas, ya que recibía entrenamiento de acrobacias y defensa personal constantemente. “Nada tenía sentido. Estoy en medio de las acrobacias y me están enseñando todo lo posible”, dijo Lynch en una entrevista. “Y yo pensaba ¿por qué me están enseñando esto?, ¿qué significa?”.