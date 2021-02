Así se ve Jared Leto como Joker en “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder

Desde 2020 se confirmó que Jared Leto volverá a interpretar al Joker. El actor traerá de vuelta al personaje que interpretó por primera ocasión en la película Suicide Squad (2016).

En la actualidad, Leto forma parte del Snyder Cut, la versión de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder, la cual será una miniserie de 4 horas que se estrenará el 18 de marzo próximo en HBO Max.

El martes 2 de febrero, el director Zack Snyder compartió un adelanto de la nueva apariencia del Joker de Jared Leto.

A través de las cuentas en redes sociales y en la cuenta oficial del proyecto, Snyder publicó una imagen del nuevo Joker.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021