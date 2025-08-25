Asuetos en Guatemala: ¿Habrá descanso el 15 de septiembre de 2025?

El próximo 15 de septiembre, los guatemaltecos gozarán del quinto asueto oficial del año, establecido por el Código de Trabajo.

La legislación guatemalteca, en el artículo 127 del capítulo cuarto, contempla 11 asuetos y feriados al año, y dicta que todo trabajador tiene derecho a ese número de descansos: diez de carácter general y uno correspondiente a la festividad local del lugar donde opera la empresa.

Según lo regulado por dicho código, estos días permiten a los trabajadores suspender sus labores sin perder el derecho al salario, debido a la conmemoración de una fecha importante.

Aunque la ley no contempla el traslado del 15 de septiembre a lunes o viernes —según las regulaciones establecidas en el 2018, que permiten mover ciertos descansos con el fin de fomentar el turismo interno—, al coincidir este año con lunes, los guatemaltecos disfrutarán de un fin de semana largo.

Este año, Guatemala celebra 204 años del inicio del movimiento independentista y de la firma del acta que la separó de España en 1821.

¿Cuándo será el próximo descanso?

Después del asueto del 15 de septiembre, a nivel nacional aún se podrán disfrutar los siguientes descansos:

20 de octubre: Día de la Revolución

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

24 de diciembre (medio día): Nochebuena

25 de diciembre: Navidad

31 de diciembre (medio día): Año Nuevo

Aunque aún restan cinco días de descanso, solamente el 20 de octubre coincidirá con un fin de semana largo, al caer en lunes.

¿Cuáles son los descansos establecidos por el Código de Trabajo?

El artículo 127 del capítulo cuarto, “Descansos semanales, días de asueto y vacaciones”, establece los siguientes asuetos y feriados durante el año:

1 de enero

Jueves, viernes y sábado santos

1 de mayo

30 de junio

15 de septiembre

20 de octubre

1 de noviembre

24 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

25 de diciembre

31 de diciembre (medio día, a partir de las 12 horas)

El día de la festividad de la localidad (como el 15 de agosto en la ciudad de Guatemala)

¿Qué hacer en Guatemala durante el descanso?

Este 15 de septiembre, en el país se realizarán actividades conmemorativas, culturales y desfiles, pero también se podrá asistir a funciones de teatro, cine y otros eventos similares, los cuales pueden consultarse en la agenda de eventos de Prensa Libre ¿Qué hacer en Guatemala?, para mantenerse al tanto de las opciones disponibles.

