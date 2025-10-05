Aves playeras, guardianas de los ecosistemas: así las honra una exposición en Guatemala

Guatemala tiene cerca de 40 especies de aves playeras. La mayoría son expertas viajeras que cruzan continentes, y en el país descansan y se alimentan, según información del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Al observar a estas aves, estudiantes de Tiquisate y Nueva Concepción, Escuintla, crearon piezas artísticas inspiradas en ellas, en conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebrará el próximo 11 de octubre. La actividad fue organizada por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y el Museo de Historia Natural (Mushnat).

José Moreira, coordinador marino de WCS, comparte que este año se realizaron dos festivales en diferentes institutos para conmemorar a las aves playeras, en los que destacó el liderazgo de los jóvenes. Además, se ha trabajado de la mano con municipalidades y otras organizaciones durante estas actividades.

“El espíritu de esta iniciativa es visibilizar el aporte de los jóvenes en la conservación de las aves y sus hábitats, y conectar al público con la riqueza de especies que tenemos en Guatemala, especialmente aquellas que habitan o migran por la zona del Pacífico. A través del arte y la pintura, buscamos que la ciudadanía conozca y valore esta biodiversidad”, agrega Moreira.



Fecha

Viernes 3 al martes 14 de octubre

Hora

Lunes a viernes de 8 a 15 horas

Lugar

Calle Mariscal Cruz 1-56, zona 10

Precios y localidades :

Q3 nacionales

Q10 extranjeros



