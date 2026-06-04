Bad Bunny sonríe a una mujer en pleno concierto y las redes descubren su identidad

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Bad Bunny sonríe a una mujer en pleno concierto y las redes descubren su identidad

Una modelo española captó la atención de Bad Bunny durante un concierto en Madrid y protagonizó un video que se hizo viral.

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Bad Bunny sonríe a una mujer en pleno concierto y las redes descubren su identidad

El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny ofreció un concierto en Madrid, España, el sábado 30 de mayo del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juanjo Martín)

Durante su presentación en Madrid, España, Bad Bunny protagonizó un momento peculiar. Mientras caminaba por el escenario, fijó la mirada en una persona, sonrió con cierta ternura y le hizo una seña en referencia a la gorra que llevaba puesta.

Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales, lo que despertó la incógnita sobre quién había llamado tanto la atención de Benito Antonio Martínez.

Finalmente, se descubrió la verdad: se trataba de Eugenia Silva, una modelo y empresaria española que ha colaborado con importantes firmas y ha aparecido en varias revistas de moda.

A lo largo de su carrera, se ha consolidado como una de las modelos españolas más exitosas y es considerada una embajadora internacional de la moda. Además, suele asistir a eventos de alto perfil, como el Festival de Cine de Cannes, donde estuvo recientemente.

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Aunque el momento con Bad Bunny duró solo unos segundos, la historia ya tiene la versión de Silva. En sus redes sociales, la modelo compartió videos y fotografías captados durante el concierto.

Entre las publicaciones incluyó el video viral del artista, seguido de otro en el que aparece junto a una amiga durante el concierto, ambas con gorra.

Era a nosotras”, dice Silva mientras señala su gorra y la de su amiga, en alusión al gesto que Bad Bunny hizo al sonreírles.

En sus redes sociales también comparte contenido relacionado con moda, viajes, diseño, bienestar y aspectos de su vida personal.

Aunque Eugenia Silva ya era conocida por su trayectoria en el mundo de la moda, el momento con el cantante puertorriqueño atrajo la atención de los fanáticos, que la han convertido en tendencia.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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