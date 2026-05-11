“Bajé al mismísimo infierno”: Amaia Montero se expresa durante el primer concierto de la gira

Una de las noticias más recientes fue la presentación de Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh, en el Bilbao Exhibition Center. La primera noche de la gira Tantas cosas que contar Tour 2026.

Aunque la atmósfera inicial era de devoción por parte de los 15 mil asistentes, el directo dejó al descubierto las dificultades de una vuelta tan deseada como arriesgada, detalla la revista Hola en una publicación.

"A pesar de los fallos técnicos, la conexión emocional con el público fue innegable. La banda apostó por un repertorio centrado en sus años dorados, pero la verdadera sorpresa llegó cuando Amaia decidió interpretar canciones de la etapa de Leire Martínez, un movimiento que muchos han interpretado como una declaración de intenciones", describe la publicación.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando dijo: “Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario...”, y también aseguró que llegó a bajar “al mismísimo infierno”.

Durante la presentacion, medios y seguidores destacaron las fallas vocales y problemas de afinación durante el concierto inaugural de la gira.

En 2026, la canción Rosas alcanzó mil millones de reproducciones en Spotify y asegurando el gusto de los seguidores.

Medios también han destacado la posibilidad que el grupo grabe un disco al final de la gira.

¿Habrá nuevo disco de La Oreja de Van Gogh?



El periodista David Insua adelanta a @DCorazon_TVE❤️ que sí hay un disco pendiente con Amaia y que podría salir al terminar la gira, en noviembre o diciembre. pic.twitter.com/7vDQAajVl9 — La 1 (@La1_tve) May 10, 2026

El regreso de Amaia

La esperada noticia del regreso de Amaia Montero se hizo pública en octubre del 2025 mediante un comunicado, filtrado minutos antes en redes sociales, acompañado de una fotografía y un video grabado en un local de ensayo, en el que aparecía la artista cantando junto a Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

El anuncio generó múltiples comentarios de personas con emociones encontradas: por un lado, nostalgia y cariño por Montero; por otro, malestar por el reemplazo de Leire Martínez.

La confirmación oficial del regreso de Amaia se produjo justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, quien permaneció 17 años en la agrupación.

En julio del 2024, Montero, alejada de los escenarios, volvió a uno durante el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, cuando, con una voz temerosa que fue cobrando fuerza, interpretó su emblemática canción Rosas.