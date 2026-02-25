Escenario
Banco de Guatemala inaugura muestra con obras emblemáticas de paisajistas nacionales
Catorce paisajistas nacionales integran la exposición “El paisaje guatemalteco”, una muestra que recorre distintas etapas del arte en el país.
Un paisaje pintado por el artista guatemalteco Humberto Garavito está en la muestra abierta en el Banco de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Banco de Guatemala)
El paisaje guatemalteco es una exposición que invita a redescubrir el paisajismo como espejo sensible de la identidad guatemalteca. El recorrido propone una revisión histórica de uno de los ejes fundamentales del arte, gracias a una cuidadosa selección de obras emblemáticas que reúne a destacados paisajistas nacionales.
Las obras en exhibición forman parte de la Pinacoteca del Banco de Guatemala. Con esta muestra, la entidad inicia un ciclo de actividades culturales y educativas enmarcadas en un año de celebraciones que incluye tres momentos significativos: la conmemoración de los 100 años de la banca central, los 80 años del Banco de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico.
La exposición está abierta al público y cerrará el 11 de marzo, en horario de 8 a 16 horas. El viernes 6 de marzo se llevará a cabo una actividad especial que permitirá recorrer las siete salas del Museo Numismático, donde se encuentra la espada de Justo Rufino Barrios. La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas.
Artistas invitados:
- Antonio Tejeda Fonseca
- Valentín Abascal
- José Luis Álvarez
- Oswaldo Cercado
- Carlos de León Campos
- Alfredo Gálvez Suárez
- Humberto Garavito
- Hugo González Ayala
- Óscar González Goyri
- Ingrid Klüssmann
- Jorge Mazariegos
- Luis Penedo
- Miguel Ángel Ríos
- Salvador Saravia
Fechas:
Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2026
Horario:
8 a 16 horas
Lugar:
Sala de Exposiciones “Carlos Mérida”, Banco de Guatemala, 7a. Avenida 22-01 zona 1
Precios:
Entrada gratuita
