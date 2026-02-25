Banco de Guatemala inaugura muestra con obras emblemáticas de paisajistas nacionales

El paisaje guatemalteco es una exposición que invita a redescubrir el paisajismo como espejo sensible de la identidad guatemalteca. El recorrido propone una revisión histórica de uno de los ejes fundamentales del arte, gracias a una cuidadosa selección de obras emblemáticas que reúne a destacados paisajistas nacionales.

Las obras en exhibición forman parte de la Pinacoteca del Banco de Guatemala. Con esta muestra, la entidad inicia un ciclo de actividades culturales y educativas enmarcadas en un año de celebraciones que incluye tres momentos significativos: la conmemoración de los 100 años de la banca central, los 80 años del Banco de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico.

La exposición está abierta al público y cerrará el 11 de marzo, en horario de 8 a 16 horas. El viernes 6 de marzo se llevará a cabo una actividad especial que permitirá recorrer las siete salas del Museo Numismático, donde se encuentra la espada de Justo Rufino Barrios. La actividad se desarrollará de 17 a 21 horas.

Artistas invitados:

Antonio Tejeda Fonseca

Valentín Abascal

José Luis Álvarez

Oswaldo Cercado

Carlos de León Campos

Alfredo Gálvez Suárez

Humberto Garavito

Hugo González Ayala

Óscar González Goyri

Ingrid Klüssmann

Jorge Mazariegos

Luis Penedo

Miguel Ángel Ríos

Salvador Saravia

Fechas:

Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2026

Horario:

8 a 16 horas

Lugar:

Sala de Exposiciones “Carlos Mérida”, Banco de Guatemala, 7a. Avenida 22-01 zona 1

Precios:

Entrada gratuita

