Barbra Streisand: “Era una actriz que quería dirigir, así que todos los estudios me rechazaban”

Barbra Streisand contó sus inicios en el cine al recibir la Palma de Oro de Honor en Cannes, por medio de un video, ya que no pudo asistir por recomendación médica.

La cantante y actriz Barbra Streisand agradeció este sábado la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, que no pudo recibir en persona por recomendación médica debido a una lesión en la rodilla, en un mensaje en video en el que recordó cómo se enamoró del cine y lo difícil que fue lograr dirigir.

“Era una mujer, lo que era un obstáculo, y peor, era una actriz que quería dirigir, así que todos los estudios me rechazaban”, señaló, luego de agradecer a la francesa Isabelle Huppert, quien presentó y recibió el premio en su nombre en Cannes.

Rememoró que se enamoró del cine al ver películas en blanco y negro en un pequeño teatro del instituto donde estudiaba, y así descubrió a grandes realizadores como François Truffaut y Akira Kurosawa.

Después tuvo la oportunidad de trabajar con grandes directores, pero pronto se dio cuenta de que ella también quería contar sus propias historias.

Dijo que está orgullosa de formar parte de la comunidad cinematográfica, un medio que tiene la “capacidad mágica de unirnos, abriendo nuestras mentes y corazones”, en un mundo volátil y “fracturado”.

“Muchas gracias por este honor y viva el cine”, concluyó la cantante, actriz, directora, productora, compositora y guionista.

Streisand, de 84 años, no acudió a Cannes por decisión de sus médicos, para continuar su recuperación por una lesión en la rodilla.

“Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, señaló Streisand en un comunicado enviado el domingo pasado a los medios por el certamen francés.

En su mensaje aseguró que se sentía “profundamente honrada” por recibir la Palma de Oro honorífica y que deseaba “celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición” del festival.

“También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado”, añadió.

En esta edición también se entregó una Palma de Oro honorífica al realizador neozelandés Peter Jackson durante la gala de apertura, y por sorpresa recibió otra el actor John Travolta.

Streisand tiene en su trayectoria títulos como Funny Girl (1968), Hello, Dolly! (1969), What’s Up, Doc? (¿Qué me pasa, doctor?, 1972), The Way We Were (Tal como éramos, 1973), Funny Lady (1975), A Star is Born (Ha nacido una estrella, 1976) y The Prince of Tides (El príncipe de las mareas, 1991).

Entre sus reconocimientos en el mundo del cine, ha ganado dos premios Óscar: a mejor actriz por Funny Girl y a mejor canción original por Evergreen, de la película A Star is Born, además de ocho Globos de Oro.