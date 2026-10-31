Escenario
Barriletes de papel de china: guía paso a paso para elaborar uno en casa y su simbolismo en esta época
Con papel de china de colores y materiales sencillos, puede elaborar un barrilete casero ideal para volar y disfrutar en familia. Conozca los pasos para crear uno y compartir una actividad llena de tradición.
Personas se reúnen en el Cementerio General de Santiago Sacatepéquez donde niños vuelan los tradicionales barriletes. (Foto Prensa Libre: EFE)
El vuelo de barriletes es una tradición guatemalteca que llena los cielos de color y arte y tiene su momento de mayor auge el 1 y 2 de noviembre, cuando se conmemora a los difuntos.
Esta tradición no es solo una moda, sino que tiene un profundo simbolismo, pues se considera un canal de conexión entre el mundo terrenal y el de los difuntos. Según la tradición, los barriletes permiten enviar mensajes a los seres queridos fallecidos. Por ello, tradicionalmente se elevan en los cementerios o camposantos.
Esta expresión tiene un simbolismo más profundo en municipios como Santiago Sacatepéquez y Sumpango, Sacatepéquez, considerados cuna del barrilete gigante. Según la tradición, los ancestros descubrieron que el sonido del viento al chocar con el papel era útil para ahuyentar a los malos espíritus, lo que permitía que sus difuntos los visitaran cada 1 de noviembre.
Por ello, cada 1 de noviembre estos municipios celebran esta tradición transmitida de generación en generación con sus barriletes gigantes. La técnica de elaboración fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Cada año, en diversos cementerios guatemaltecos se elevan barriletes como parte de esta tradición. A continuación, le compartimos una serie de pasos para elaborar uno en casa.
Materiales que necesita
- Papel de china de diversos colores
- Cuatro varillas de caña de bambú o palillos chinos
- Papel periódico
- Un cono de hilo
- Tijeras
- Goma o Resistol
Pasos para elaborar un barrilete casero
Los barriletes son una forma de expresar arte y creatividad, ideales para elaborar en familia. Para crear uno en casa, siga estos pasos y añada su propio estilo.
- Paso 1. Seleccione cuatro varillas de bambú o palillos y recórtelos a la misma medida.
- Paso 2. Una las varillas con un hilo justo en el centro y asegúrelas para formar una cruz.
- Paso 3. Una vez aseguradas las varillas, utilice el mismo hilo, sin cortarlo, para unir sus extremos y formar un octágono. Refuerce cada esquina.
- Paso 4. Asegure el nudo central, donde se colocará el frenillo o hilo que conectará el barrilete con el carrete para controlarlo durante el vuelo.
- Paso 5. Coloque el papel sobre la estructura y trace el contorno, dejando un margen de uno o dos centímetros para pegarlo. Puede recortar ocho triángulos y unirlos con goma, o utilizar un solo color de fondo.
- Consejo: Para mayor resistencia, puede añadir una base de papel periódico.
- Paso 6. Continúe pegando el papel a la estructura. Puede comenzar por los extremos de cada triángulo. Con el mismo papel de china, recorte flecos o figuras para decorar los bordes.
- Paso 7. Recorte tiras de papel periódico de entre 4 y 7 centímetros de ancho para formar la cola del barrilete.
- Paso 8. Corte tres hilos del mismo tamaño y átelos en tres puntos: el centro, el extremo superior derecho y el extremo superior izquierdo. Luego, una los tres hilos al frenillo central.