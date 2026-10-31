Barriletes de papel de china: guía paso a paso para elaborar uno en casa y su simbolismo en esta época

El vuelo de barriletes es una tradición guatemalteca que llena los cielos de color y arte y tiene su momento de mayor auge el 1 y 2 de noviembre, cuando se conmemora a los difuntos.

Esta tradición no es solo una moda, sino que tiene un profundo simbolismo, pues se considera un canal de conexión entre el mundo terrenal y el de los difuntos. Según la tradición, los barriletes permiten enviar mensajes a los seres queridos fallecidos. Por ello, tradicionalmente se elevan en los cementerios o camposantos.

Esta expresión tiene un simbolismo más profundo en municipios como Santiago Sacatepéquez y Sumpango, Sacatepéquez, considerados cuna del barrilete gigante. Según la tradición, los ancestros descubrieron que el sonido del viento al chocar con el papel era útil para ahuyentar a los malos espíritus, lo que permitía que sus difuntos los visitaran cada 1 de noviembre.

Por ello, cada 1 de noviembre estos municipios celebran esta tradición transmitida de generación en generación con sus barriletes gigantes. La técnica de elaboración fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Cada año, en diversos cementerios guatemaltecos se elevan barriletes como parte de esta tradición. A continuación, le compartimos una serie de pasos para elaborar uno en casa.

Materiales que necesita

Papel de china de diversos colores

Cuatro varillas de caña de bambú o palillos chinos

Papel periódico

Un cono de hilo

Tijeras

Goma o Resistol

Pasos para elaborar un barrilete casero

Los barriletes son una forma de expresar arte y creatividad, ideales para elaborar en familia. Para crear uno en casa, siga estos pasos y añada su propio estilo.