Beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio: claves para asistir, transmisión en vivo y mapa del recorrido de su reliquia

La Iglesia católica guatemalteca celebrará este sábado 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, quien fue asesinado por mantener el secreto de confesión. La ceremonia reunirá a autoridades eclesiásticas, gubernamentales y miles de feligreses.

La eucaristía se celebrará en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, donde se espera la asistencia mínima de 15 mil personas, según fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa de beatificación.

La celebración coincidirá con la conmemoración de su asesinato y contará con la participación prevista de 27 obispos y dos cardenales, entre ellos Álvaro Ramazzini. También se espera la asistencia de 300 sacerdotes de distintas partes del país, así como de familiares de Ramírez Monasterio.

Alvarado explicó anteriormente a Prensa Libre que fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado por la vía del martirio, luego de que se reconociera que fue asesinado por "odio a la fe", debido a su decisión de mantener el secreto de confesión, reconocimiento oficializado por el Papa León XIV.

Como parte de las actividades, tambien se presentará una reliquia del religioso que será trasladada desde la finca Florencia hacia Antigua Guatemala, donde emprenderá un recorrido procesional.

Horarios de la beatificación

El padre Marvin Castillo informó que el acceso a la celebración será gratuito y estará abierto tanto a los feligreses como a los guatemaltecos que deseen sumarse a la actividad.

Quienes deseen asistir deberán tomar en cuenta los siguientes horarios:

I ngreso al recinto : los asistentes podrán ingresar a la finca Florencia a partir de las 6 horas

: los asistentes podrán ingresar a la finca Florencia a partir de las 6 horas C eremonia de beatificación : comenzará a las 10 horas

: comenzará a las 10 horas Salida de la reliquia : el traslado de la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio desde la finca Florencia está previsto para las 12 horas

: el traslado de la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio desde la finca Florencia está previsto para las 12 horas Inicio del recorrido: se prevé que el trayecto a pie por Antigua Guatemala comience entre las 12 y las 13.30 horas

¿Quién presidirá la ceremonia?

La ceremonia de beatificación será presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV.

¿Habrá transmisión en vivo?

Según la postulación de la causa de fray Augusto Ramírez Monasterio, la ceremonia se transmitirá en vivo en el templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, donde se instalará una pantalla gigante. La transmisión comenzará .

La celebración también podrá seguirse a través de las redes sociales de Prensa Libre, Guatevisión, la televisión arquidiocesana TVA, el canal del Vaticano y canales de México.

Estacionamientos y transporte para los asistentes

La finca Florencia contará con aproximadamente 400 espacios para vehículos particulares destinados para los buses de los grupos de feligreses católicos y para los vehículos particulares de las autoridades eclesiásticas, gubernamentales e invitados.

Autoridades Municipales de Antigua dieron a conocer que también se habilitará un área en el estadio de Santa Lucía Milpas Altas, reservada para las personalidades que asistirán a la actividad, según Choc.

Sara Santiz, organizadora de eventos masivos de la Municipalidad de Antigua Guatemala, explicó que el ingreso a la finca Florencia será gratuito, pero se cobrarán las siguientes tarifas de estacionamiento:

Motocicletas: Q10

Q10 Automóviles: Q20

Q20 Autobuses: Q50

Transporte colectivo: Santiz informó que se habilitarán autobuses para trasladar a los asistentes desde estacionamientos como el municipal de Santa Inés y otros espacios cercanos hasta la finca Florencia. (Este servicio se activará cuando se llenen los espacios de estacionamiento)

Recomendaciones para asistir a la beatificación

Las autoridades municipales de Antigua Guatemala compartieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán a la celebración este sábado:

Llegar con suficiente anticipación para evitar demoras y aglomeraciones en los accesos

Usar calzado cerrado, ropa cómoda y prendas en capas, según el pronóstico del clima

Llevar protección solar, como bloqueador, gorra y lentes, además de una capa plástica para la lluvia

Mantenerse hidratado durante toda la jornada

Llevar un documento de identificación personal

Portar dinero en efectivo en denominaciones bajas ante posibles fallas de conexión al pagar con tarjeta

Establecer un punto de encuentro con los acompañantes en caso de separarse o perder la señal celular

Colocar a los niños una pulsera o tarjeta con su nombre y un teléfono de contacto en caso de extravío

Identificar las salidas de emergencia, las carpas médicas y los servicios sanitarios al ingresar

Objetos prohibidos

Las autoridades también informaron que no se permitirá el ingreso de los siguientes objetos:

Sombrillas o paraguas con punta; se recomienda utilizar una capa o poncho impermeable

Mochilas de gran tamaño o maletas de viaje

Drones, punteros láser, trípodes y palos para selfis

Objetos cortopunzantes, armas de fuego y bebidas alcohólicas

Cámaras fotográficas o de video profesionales, salvo las utilizadas por la prensa acreditada

Mascotas, con excepción de los animales de asistencia certificados

Recorrido de la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio

Después de la eucaristía de beatificación, la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio será trasladada desde la finca Florencia hacia Antigua Guatemala.

El recorrido seguirá esta ruta:

Salida: finca Florencia

finca Florencia Inicio del recorrido a pie: puente del Matasano

puente del Matasano Continuará por la 3.ª calle

Pasará por la 5.ª avenida

Seguirá hacia la 1.ª calle

Se dirigirá por la 6.ª avenida hacia la 4.ª calle

Pasará frente al Ayuntamiento y la Catedral

Continuará hasta la 8.ª calle y seguirá por la calle de los Pasos

Finalización: ingreso al Santuario de San Francisco el Grande

Mapa del recorrido de la reliquia de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)