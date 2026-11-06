Escenario
Beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio: claves para asistir, transmisión en vivo y mapa del recorrido de su reliquia
Guatemala celebrará la eucaristía en la que se oficializará la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, que incluirá un recorrido por Antigua Guatemala. Conozca los datos clave para asistir.
Fray Augusto Ramírez Monasterio será reconocido como beato por su ejemplo de vida. (Foto Prensa Libre: cortesía familia Ramírez Monasterio)
La Iglesia católica guatemalteca celebrará este sábado 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, quien fue asesinado por mantener el secreto de confesión. La ceremonia reunirá a autoridades eclesiásticas, gubernamentales y miles de feligreses.
La eucaristía se celebrará en la finca municipal Florencia, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, donde se espera la asistencia mínima de 15 mil personas, según fray Edwin Alvarado, vicepostulador de la causa de beatificación.
La celebración coincidirá con la conmemoración de su asesinato y contará con la participación prevista de 27 obispos y dos cardenales, entre ellos Álvaro Ramazzini. También se espera la asistencia de 300 sacerdotes de distintas partes del país, así como de familiares de Ramírez Monasterio.
Alvarado explicó anteriormente a Prensa Libre que fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio será beatificado por la vía del martirio, luego de que se reconociera que fue asesinado por "odio a la fe", debido a su decisión de mantener el secreto de confesión, reconocimiento oficializado por el Papa León XIV.
Como parte de las actividades, tambien se presentará una reliquia del religioso que será trasladada desde la finca Florencia hacia Antigua Guatemala, donde emprenderá un recorrido procesional.
Horarios de la beatificación
El padre Marvin Castillo informó que el acceso a la celebración será gratuito y estará abierto tanto a los feligreses como a los guatemaltecos que deseen sumarse a la actividad.
Quienes deseen asistir deberán tomar en cuenta los siguientes horarios:
- Ingreso al recinto: los asistentes podrán ingresar a la finca Florencia a partir de las 6 horas
- Ceremonia de beatificación: comenzará a las 10 horas
- Salida de la reliquia: el traslado de la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio desde la finca Florencia está previsto para las 12 horas
- Inicio del recorrido: se prevé que el trayecto a pie por Antigua Guatemala comience entre las 12 y las 13.30 horas
¿Quién presidirá la ceremonia?
La ceremonia de beatificación será presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV.
¿Habrá transmisión en vivo?
Según la postulación de la causa de fray Augusto Ramírez Monasterio, la ceremonia se transmitirá en vivo en el templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, donde se instalará una pantalla gigante. La transmisión comenzará .
La celebración también podrá seguirse a través de las redes sociales de Prensa Libre, Guatevisión, la televisión arquidiocesana TVA, el canal del Vaticano y canales de México.
Estacionamientos y transporte para los asistentes
La finca Florencia contará con aproximadamente 400 espacios para vehículos particulares destinados para los buses de los grupos de feligreses católicos y para los vehículos particulares de las autoridades eclesiásticas, gubernamentales e invitados.
Autoridades Municipales de Antigua dieron a conocer que también se habilitará un área en el estadio de Santa Lucía Milpas Altas, reservada para las personalidades que asistirán a la actividad, según Choc.
Sara Santiz, organizadora de eventos masivos de la Municipalidad de Antigua Guatemala, explicó que el ingreso a la finca Florencia será gratuito, pero se cobrarán las siguientes tarifas de estacionamiento:
- Motocicletas: Q10
- Automóviles: Q20
- Autobuses: Q50
Transporte colectivo: Santiz informó que se habilitarán autobuses para trasladar a los asistentes desde estacionamientos como el municipal de Santa Inés y otros espacios cercanos hasta la finca Florencia. (Este servicio se activará cuando se llenen los espacios de estacionamiento)
Recomendaciones para asistir a la beatificación
Las autoridades municipales de Antigua Guatemala compartieron una serie de recomendaciones para quienes asistirán a la celebración este sábado:
- Llegar con suficiente anticipación para evitar demoras y aglomeraciones en los accesos
- Usar calzado cerrado, ropa cómoda y prendas en capas, según el pronóstico del clima
- Llevar protección solar, como bloqueador, gorra y lentes, además de una capa plástica para la lluvia
- Mantenerse hidratado durante toda la jornada
- Llevar un documento de identificación personal
- Portar dinero en efectivo en denominaciones bajas ante posibles fallas de conexión al pagar con tarjeta
- Establecer un punto de encuentro con los acompañantes en caso de separarse o perder la señal celular
- Colocar a los niños una pulsera o tarjeta con su nombre y un teléfono de contacto en caso de extravío
- Identificar las salidas de emergencia, las carpas médicas y los servicios sanitarios al ingresar
Objetos prohibidos
Las autoridades también informaron que no se permitirá el ingreso de los siguientes objetos:
- Sombrillas o paraguas con punta; se recomienda utilizar una capa o poncho impermeable
- Mochilas de gran tamaño o maletas de viaje
- Drones, punteros láser, trípodes y palos para selfis
- Objetos cortopunzantes, armas de fuego y bebidas alcohólicas
- Cámaras fotográficas o de video profesionales, salvo las utilizadas por la prensa acreditada
- Mascotas, con excepción de los animales de asistencia certificados
Recorrido de la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio
Después de la eucaristía de beatificación, la reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio será trasladada desde la finca Florencia hacia Antigua Guatemala.
El recorrido seguirá esta ruta:
- Salida: finca Florencia
- Inicio del recorrido a pie: puente del Matasano
- Continuará por la 3.ª calle
- Pasará por la 5.ª avenida
- Seguirá hacia la 1.ª calle
- Se dirigirá por la 6.ª avenida hacia la 4.ª calle
- Pasará frente al Ayuntamiento y la Catedral
- Continuará hasta la 8.ª calle y seguirá por la calle de los Pasos
- Finalización: ingreso al Santuario de San Francisco el Grande
Mapa del recorrido de la reliquia de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. (Foto Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)