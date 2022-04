Belinda: cuál es la única fotografía de Christian Nodal que la artista aún guarda luego de su separación

Ni en la cuenta de Belinda ni en la de Christian Nodal existe rastro de las fotografías que en su momento publicaron juntos en los distintos eventos a los que acudían o en las sesiones profesionales que protagonizaron.

Sin embargo, tras una ardua búsqueda, los seguidores de la pareja encontraron una imagen que Belinda conserva de su ex prometido en sus redes sociales, lo cual generó la esperanza de una posible reconciliación.

Esta fotografía, la cual es la sexta en un álbum compartido por la intérprete de Bella Traición, fue publicada el pasado 8 de enero, donde Belinda agradeció a su equipo de trabajo por su desempeño en 2021.

“Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana, gracias por tu dedicación, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo, los amo”, escribió acompañando estas fotos en su cuenta de Instagram.

En una de estas imágenes se observa a Christian Nodal posando junto a Ignacio y “Nachito” Peregrin, padre y hermano de la cantante, con quienes el intérprete de música regional mexicana entabló una buena relación a lo largo del tiempo que estuvo con Belinda.

Esta curiosa fotografía, la cual fue publicada hace más de tres meses, fue descubierta por los seguidores de Belinda luego de que Nodal anunciara que la canción que lanzará próximamente, tema que estaba planeado para ser cantado junto a su ex prometida, sería realizado con otra artista.

“Sí va a salir, pero con Tini (Stoessel). Les voy a decir una cosa de las canciones; es música al final y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar a todas las personas, entonces no entiendo, o sea entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, informó Nodal ante la insistencia de sus seguidores sobre este tema.