Beyonce, Madonna, Billie Eilish y Oprah muestran su indignación ante la muerte de George Floyd

Cada vez son más las celebridades que muestran estos días su indignación ante la muerte a manos de un policía del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, la última de ellas la cantante Beyoncé, que destacó que no se debe “normalizar este dolor”.

“Todos hemos visto su asesinato a plena luz del día”, dijo la estadounidense de 38 años en la red social Instagram.

“Estamos rotos e indignados. No podemos normalizar este dolor. No estoy hablando solo en nombre de la gente de color. Seas blanco, negro, marrón o cualquier color entremedias, estoy segura de que te sientes desesperanzado por el racismo que está sucediendo en EE.UU. ahora mismo”, agregó la responsable de “Freedom”.

“Ha habido demasiadas ocasiones en las que hemos visto estos asesinatos violentos sin consecuencias. Sí, a alguien se le han presentado cargos pero aún no se ha hecho justicia”, agregó Beyonce en referencia a las acusaciones de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente presentados contra Derek Chauvin, el presunto responsable de la muerte de Floyd.

Madonna también lanzó un mensaje de apoyo a la familia de Floyd y a los miles de estadounidenses que se han lanzado a las calles a protestar por su muerte.

“La gente está marchando por todo EE.UU. protestando por el brutal asesinato de George Floyd y tantos otros. Y tenemos el derecho de hacerlo como estadounidenses”, dijo la neoyorquina.

“El momento ha llegado le guste a Trump o no. ¡No puede parar esto!”, dijo en referencia a las manifestaciones de los últimos días.

La joven cantante Billie Eilish también aprovechó las redes sociales, específicamente Instagram, para pedir a sus fans blancos que reconozcan los privilegios de los que gozan en EE.UU., en un mensaje que acompañó con varias etiquetas sobre la muerte de Floyd.

“Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a los negros por ser negros? ¿Por qué son perseguidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los blancos oportunidades que no tienen las personas de otras razas?”, escribió.

La presentadora y actriz Oprah, mientras, aseguró en otra publicación que ha estado tratando de “procesar” lo ocurrido y sacarse “de la cabeza” las imágenes en las que se ve cómo el policía sometió a Floyd presionando su cuello contra el suelo con una rodilla durante cerca de 10 minutos, pese a sus repetidas quejas de que no podía respirar.

“#GeorgeFloyd. Esta vez no vamos a dejar que tu nombre sea simplemente una etiqueta. Tu espíritu es elevado por los gritos de todos los que pedimos justicia en tu nombre”, aseveró Oprah.

Mientras, la actriz Mia Farrow publicó, en respuesta a un tuit del presidente estadounidense, Donald Trump, una pieza del diario Washington Post titulada “Afectados por la enfermedad, el desempleo e indignados con la policía, EE.UU. se sumerge en una crisis”.

Por su parte, el popular cómico sudafricano Trevor Noah subrayó en un discurso en las redes sociales que “mientras todo EE.UU. es golpeado por el coronavirus, los negros de EE.UU. se enfrentan al racismo además del coronavirus”.

Cardi B, Ariana Grande, John Boyega, Justin Bieber, Demi Lovato, Jamie Foxx, Viola Davis, Lupita Nyong’o, Ava DuVernay o Janelle Monáe son solo algunos ejemplos de los famosos de la música y el cine que también han mostrado en días anteriores su indignación por el fallecimiento.

Gripped by disease, unemployment and outrage at the police, America plunges into crisis

“The threads of our civic life could start unraveling, because everybody’s living in a tinderbox,”https://t.co/E4IRIZcxFs

— Mia Farrow (@MiaFarrow) May 30, 2020