Bohemian Rhapsody: ¿La película de Freddie Mercury y Queen tendrá segunda parte?

Foto: Bohemian Rhapsody, película.

¿’Bohemian Rhapsody’ tendrá secuela? Todo indica que no, al menos por ahora. Lo anterior lo dejó claro Brian May, ex guitarrista de la legendaria banda ‘Queen’, quien considera que este hecho podría no suceder pese al éxito de la cinta que dejó importantes ganancias y que fue acreedora a varios premios de la Academia.

Los rumores de una segunda entrega de la película comenzaron inmediatamente después de que la primera cinta lograra un gran éxito. Los seguidores pedían más sobre la vida del cantante Freddie Mercury, y aunque los involucrados no confirmaban o negaban el hecho, esto parece quedar atrás con las nuevas declaraciones del ex miembro de la banda ‘Queen’.

En una entrevista ofrecida para la revista Rolling Stone, el ex guitarrista de la banda, Brian May, comentó que esto es poco probable que suceda.

“No pienses que no pensamos en eso. Hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil”, comentó.

También puedes leer: Escucha ‘You Are the Champions’: el himno que Queen grabó para los trabajadores de la salud

Además de conquistar la taquilla mundial, la cinta inspirada en la vida de Freddi Mercury también se llevó varios Oscar, entre ellos al Mejor Actor para Rami Malek.

Para el ex miembro de la agrupación, quedaron muchas cosas por contar de la carrera de la banda, las cuales no se pudieron plasmar en ‘Bohemian Rhapsody’ para poder tener una versión simplificada que todos pudieran verla.

Aún así, el artista ve poco probable que exista una película más de la banda y la vida del cantante, aseguró que ‘Bohemian Rhapsody’ ofreció una historia completa , por lo que una secuela no tendría mucho sentido.

Los seguidores de uno de los músicos más importantes de la historia se quedarán, por ahora, con las ganas de ver en la pantalla más detalles de la polémica vida de Freddie Mercury. ‘Bohemian Rhapsody’ dejó de lado detalles como la niñez del cantante y sus últimos días de vida, lapsos en la vida del cantautor que pudieron enriquecer una nueva cinta.

May recordó que para que la cinta que consagró la actuación de Rami Malek pudiera suceder, se tuvieron que sortear algunos problemas donde incluso se remplazó al director Bryan Singer, situaciones que parece no quieren volver a pasar.

La película logró sorprender a todos. Los más de 900 millones de dólares que recaudó al rededor del mundo fuero prueba de su total aceptación, pero pese a esto la banda ahora tiene nuevos proyectos, entre ellos, retomar su gira para el verano del 2021 junto a Adam Lambert, la cual fue suspendida por la pandemia del Covid- 19.

Te puede interesar: Sorprende elenco de “The Office” con reencuentro virtual

En alianza con Forbes México y Centroamérica