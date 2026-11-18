Pocas veces se ve a un actor pedir empleo públicamente, pero Brad Pitt lo está haciendo. Después de saber que el británico Robert Pattinson interpretará al agente 007 en la próxima película de la saga, el actor estadounidense se atrevió a proponerse para el papel del villano.

En plena alfombra roja del estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Las nuevas desventuras de Cliff Booth), Pitt se mostró dispuesto a acudir si es convocado. De acuerdo con el diario El Mundo, el histrión habría dicho: "¡Apúntenme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!", dijo en referencia al que será el director del próximo filme.

El estadounidense reconoció que sería un reto interesante, porque ha habido quienes han hecho magníficos trabajos como rivales de James Bond. Especialmente aprovechó para alabar la actuación de su amigo Javier Bardem, quien fue el malo de Skyfall (2012).

Pitt aprovechó para felicitar la decisión de elegir a Pattinson, quien ha tenido una carrera brillante, sobre todo en los últimos años. El actor, que debutó como Cedric Digory en Harry Potter, ha sido protagonista de la saga Crepúsculo, ha interpretado a Bruce Wayne, en The Batman , entre otros personajes.

En referencia a Pattinson, Pitt aseguró: "Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus elecciones. Creo que es auténtico".

La fuerza de los malos

Si bien, para encarnar a James Bond se requiere que el actor se además de astuto, inteligente, simpático y a veces intrigante, su contraparte también exige una mezcla de fuerza, intriga, elegancia y brutalidad. En las últimas entregas de la saga, se han probado y han ssalido airosos Mads Mikkelsen, Javier Bardem, Christoph Waltz y Rami Malek.

Al ser Pattinson la super estrella del momento, su rival debe también contar con atributos y según publicaciones como Ok diario, Pitt podría cumplir el requisito. El veredicto podrá conocerse en las próximas semanas.