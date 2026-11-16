Robert Pattinson será el próximo James Bond: ¿podrá superar a sus antecesores?

El actor británico Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secretoJames Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales, como lo reporta la agencia EFE.

Con el sugestivo título Identidad confirmada, se confirma lo que ya se venía diciendo en algunas publicaciones especializadas. La noticia fue compartida en el sitio de Instagram 007, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

El gran reto

Pattinson será el séptimo actor en encarnar a James Bond. Antes de él, el carismático agente secreto fue encarnado por Daniel Craig, quien dio seguimiento a las historias que habían sido interpretadas por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

Cada uno de los actores ha realizado un promedio de cuatro cintas, salvo algunas excepciones. El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve. La producción aún no cuenta con título pero se espera que se estrene en 2028.

Esta desvelación termina con cinco años de expectativas. La última cinta que rodó Craig fue No time to die (Sin tiempo para morir), que fue estrenada en 2021.

Además de Pattinson otros nombres que sonaban eran los de Callum Turner (Eternity), Josh O´Connor (Challengers), o Jack Lowden (Slow Horses), entre otros.

La próxima película de la saga será además la primera desde que los estudios de Amazon tomasen el control creativo de la franquicia después de adquirir MGM, la empresa matriz de la serie, y tras la retirada de los productores habituales, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, indica EFE.

A Pattinson este importante reto le llega luego de haber interpretado al vampiro Edward Cullen en la saga fantástica Crepúsculo y recientemente ha participado en películas como La Odisea, de Christopher Nolan, o Primetime, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.

Las figuras a vencer

Entre los actores que han protagonizado la saga del 007 se han destacado especialmente Sean Connery y Daniel Craig. Sin embargo, cada uno ha tenido puntos a favor, que podrían poner a prueba a Pattinson.

Sean Connery tuvo la ventaja de ser reconocido como el Bond original. Eso le permitió establecer las características más destacadas de este agente al servicio de su majestad, asesino sin escrúpulos, encantador, elegante y el más listo de todos. Las cintas en las que participó fueron Dr No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967) y Diamonds Are Forever (1971).

George Lazenby fue el menos notable de los intérpretes. Su único filme fue On Her Majesty's Secret Service' (1969). Una desventaja de la trama fue haber decidido que en esa cinta el agente 007 fuera casado. Esa decisión fue tan mal recibida que, los productores tuvieron que hacer que Connery volviera a la saga.

Roger Moore ya estaba en la mira de la producción pero estaba muy ocupado con la popular serie El santo. Así que en cuanto concluyó su contrato terminó, fue llamado para protagonizar al agente, y le fue también que tuvo en su haber siete cintas: Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).

Timothy Dalton, a pesar de ser el que más se acercaba al retrato que Ian Fleming había construido, no fue comprendido ni acogido por el público. Las películas que protagonizó fueron The Living Daylights (1987) y Licence to Kill (1989) no fueron de las más aplaudidas ni por el público, ni por la crítica.

Pierce Brosnan había sido invitado a participar desde 1986 para sustituir a Roger Moore, pero él también tenía una serie televisva exitosa que le impedía aceptar ese contrato en ese tiempo: Remington Steele. Así que los productores tuvieron que esperarlo. El actor irlandés aportó su ironía, su porte y su sonrisa para componer un 007 de lo más eficaz en cuatro títulos: GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World is not Enough (1999) y Die Another Day (2002).

Daniel Craig no prometía mucho para quienes se dejan llevar por las primeras impresiones. Según la agencia EFE, la polémica en torno a él era por ser rubio y bajito (1.78). Sin embargo, el público lo aceptó y sus cintas tuvieron excelente taquilla. Terminó protagonizando cinco películas: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2021).