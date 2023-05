Camilo: el mensaje sobre Centroamérica y su gente que llamó la atención en redes sociales

El espectáculo se programó para las 20 horas en Explanada Cayalá y en el repertorio Camilo incluyó varios de sus éxitos y temas del álbum De adentro pa afuera, producción que lanzó en septiembre de 2022 y que considera como el más personal de su catálogo.

El artista estuvo en Guatemala con su esposa Eva Luna y su bebé Índigo.

“Cuando llegamos a Antigua Guatemala, me recibieron con una limonada de bugambilia, y quien me la dio me dijo: tiene propiedades medicinales… bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene. Y yo me quedé sin palabras”, escribió Camilo junto a un clip en el que mostró algunos de los lugares que visitó en la ciudad colonial.

Ahora el cantante, luego de visitar Guatemala, hizo una publicación en Twitter, donde escribió: “Quiero tres meses libres para recorrer Centroamérica entero entero entero… y comer, conocer, beber, morirme de risa y comprar antigüedades…”.

Quiero tres meses libres para recorrer Centroamérica entero entero entero… y comer, conocer, beber, morirme de risa y comprar antigüedades… — Camilo (@CamiloMusica) April 30, 2023

El comentario rápidamente tuvo miles de “me gusta”, además de cientos de comentarios de sus seguidores de los países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, Costa Rica y Honduras.

Entre las menciones que visibles en las redes están algunos comentarios donde lo invitan a comer y a conocer la cultura de la región.