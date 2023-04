Camilo visita Antigua Guatemala y se queda sin palabras (la bienvenida, la limonada y el mensaje por sus canciones)

El artista llegó a Guatemala con su esposa Eva Luna y su bebé Índigo, y previo al espectáculo decidió conocer algunos sitios del país.

El miércoles 26 de abril, Camilo reveló a sus admiradores que se encontraba en Antigua Guatemala y publicó imágenes en su cuenta de Instagram.

“Cuando llegamos a Antigua Guatemala, me recibieron con una limonada de bugambilia, y quien me la dio me dijo: tiene propiedades medicinales… bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene. Y yo me quedé sin palabras”, escribió Camilo junto a un clip en el que mostró algunos de los lugares que visitó en la ciudad colonial.

Lea más: “Gabriela”: El cortometraje que muestra a una joven guatemalteca indocumentada que sueña con unirse a un equipo de natación en EE. UU.

Este jueves 27, el artista publicó una historia (storie) en Instagram con más postales de Antigua Guatemala.

Lea también: Amber Heard: cómo reaccionaron las redes tras el anuncio del regreso de la actriz para la secuela de la película de Aquaman