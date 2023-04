“Gabriela”: El cortometraje que muestra a una joven guatemalteca indocumentada que sueña con unirse a un equipo de natación en EE. UU.

Gabriela fue escrita y dirigida por Evelyn Lorena, una actriz y cineasta guatemalteca que formó el colectivo Nouvelle Entertainment, con el que ha escrito y producido películas que se han estrenado en diversos festivales.

De acuerdo con Evelyn Lorena, Gabriela es un cortometraje que surgió gracias a la beca de inclusión del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles de 2022 y fue producido con el apoyo de Netflix.

Gabriela sigue a una joven guatemalteca indocumentada que sueña de unirse a un equipo de natación de un country club en el sur de los Estados Unidos y, a pesar de su determinación, enfrenta a los temores de su madre, a las limitaciones impuestas por su estatus económico y legal. Además, mientras encuentra una forma de evitar los sistemas que la excluyen, Gabriela comienza un viaje de aceptarse a ella misma.

“El corto se estrenará el jueves 27 de abril en el Festival de Cine de Atlanta, EE. UU., y estoy muy emocionada por eso. Además, la alegría es evidente porque la producción tendrá la oportunidad de estar en competencia y de poder calificar para grandes premios”, dijo Evelyn Lorena durante una conferencia virtual.

La cineasta indicó que, en mayo próximo, Gabriela se proyectará en el Festival de Filadelfia y en otro de Pasadena, California, EE. UU.

Según se reveló, el cortometraje recibió las becas cinematográficas de Cucalorus y Footcandle Film, fue finalista de Screencraft, semifinalista de la Brisk Creator’s Class, patrocinada por Michael B. Jordan y Outlier Society, y fue filmada en su totalidad en Wilmington, Carolina del Norte.

Gabriela está protagonizado por Evelyn Lorena (The Resident), María Telón (de Polvo, Ixcanul y de la película nominada por el Globo de Oro, La Llorona y Black Panther: Wakanda Forever, de Marvel) y Viktor White (The Idea Of You).

El cortometraje contó con el apoyo del productor Maris Lidaka, la productora asociada Isabelle Boulton y la directora de fotografía Xenia Patricia.

“Al principio para mí fue difícil porque nunca había trabajado de esta manera (como directora y actriz). Antes solo había actuado, pero ahora con este cortometraje me siento realizada, soy una persona de retos y me gustó lograr porque logré aprendí mucho de las personas que estuvieron a mi alrededor, todo el equipo fue excelente y en todo momento me sentí apoyada”, agregó Evelyn Lorena.

La cineasta dijo que trabajar con María Telón fue “como traer la magia a la producción porque ella es alguien muy especial, un tesoro para Guatemala y una embajadora para el país”.

En cuanto al tema de la natación Evelyn Lorena dijo que la inspiración es más por el agua, debido a que lo relaciona con la libertad. “A veces esas fuerzas de la naturaleza nos conectan con Dios y nuestras raíces”, agregó.

Durante la conferencia virtual, Evelyn Lorena mostró su orgullo por tener orígenes guatemaltecos. “Tengo raíces mezcladas, pero siento que mi sangre y corazón está en Guatemala. Toda la familia que tengo es de Guatemala y cuando hago cosas siempre siento que estoy conectada a algo más grande y natural como lo es este país que tiene algo especial”, añadió la cineasta.

María Telón por su parte indicó que está agradecida por la oportunidad de crecer y de colaborar con este tipo de proyectos. Además, destacó que en el cortometraje habla en idioma kaqchikel.

“En primer lugar, le doy gracias a Dios que me dio nueva oportunidad de estar aquí. Además, al trabajar con este equipo me sentí como que fueran parte de mi familia”, dijo la actriz guatemalteca.

Telón agregó que en el cortometraje hay un diálogo en el que habla en kaqchikel y que se adecúa perfecto en la historia. “Siempre pedimos a Dios que nuestros hijos salgan bien, que encuentren una buena vida, un buen trabajo, un buen amor, que no sufran y que sean triunfadores. Eso fue parte del diálogo en idioma kaqchikel”, agregó la actriz nacional.