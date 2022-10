Cazzu y Christian Nodal: la cantante siente mareos en medio de un concierto y desata rumores sobre un posible embarazo

En las redes sociales de la artista hay videos donde se muestra el momento en que Cazzu se encuentra sentada en medio del escenario de su último concierto y comienza a hablar con el público de por qué se sentía mal.

“Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando ni saltando porque siento que ¡uy! me mareo y es importante terminar el show”, dice Cazzu a la audiencia.

También agregó que no le agradaba la idea de cantar parada, ya que podría desmayarse y ese momento se volvería viral en las redes sociales.

“Equipo no se asuste y si me desmayo no pasa nada, voy a despertar lo juro. Esperemos que no porque ya mañana viral ‘la Cazzu desmayada’“, señaló la artista.

Sin embargo, muchas personas del público aseguraron que Cazzu estaba embarazada de Nodal, incluso, en los videos se escucha a un sector del público gritar: “¡Está embarazada!”.

Cazzu ignoró los gritos y solo se limitó a bromear con la audiencia con respecto a sus mareos y a la posibilidad de desmayarse.

Rumores

Los rumores acerca de un posible embarazo de Cazzu comenzaron el 25 de julio de este año, mientras se llevaba a cabo la alfombra roja de los Premios Juventud 2022.

En dicha ceremonia (donde Christian Nodal estaba presuntamente vetado), la rapera argentina posó en frente de las cámaras y presumió su look.

Sin embargo, sus seguidores afirmaron que la cantante esperaba un hijo de Nodal, debido a las poses que hizo frente a las cámaras, en concreto, a cómo colocaba sus manos sobre su abdomen.