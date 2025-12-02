Chefs latinoamericanos desfilan por la alfombra roja de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 en la Antigua Guatemala

Santo Domingo del Cerro en la Antigua Guatemala es el epicentro de la celebración de la cultura gastronómica latinoamericana. Este año, ese lugar acogió la gala de premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, donde se reconocen las técnicas, los sabores y la creatividad de los exponentes culinarios de la región.

Desde México hasta Argentina, esta celebración exalta la cultura gastronómica y la creatividad que caracteriza a la región.

Figuras de la gastronomía guatemalteca, como el chef Sergio Díaz y la antropóloga Jocelyn Degollado, del restaurante Sublime, y exponentes del sur del continente, como el chef brasileño Luiz Filipe Souza, desfilaron por la alfombra roja.

La ceremonia, que cada año reconoce lo mejor de la gastronomía, es resultado de la selección de un panel de 300 comensales, quienes nominan y evalúan a los candidatos, y eligen a quienes serán premiados en la gala.

Inés Páez Nin, de República Dominicana; Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Ivan Ralston, de Brasil, y Natalia Cocomá Hernández, de Colombia, fueron algunos de los chefs que destacaron en la alfombra roja, representando a sus países en esta edición.

Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), destacó la importancia de que esta ceremonia se celebrara en Guatemala, ya que podría atraer turismo gastronómico y posicionar al país como un destino referente para América Latina.

Tracy De Groose, directora ejecutiva de William Reed, empresa socia de 50 Best, destacó que esta entrega permitirá apreciar la diversidad de sabores, culturas y elementos que hacen única a la gastronomía de la región.

En esta edición se presentarán restaurantes que deben ser vistos y que, a través de su propuesta culinaria, expresan sus historias y raíces, dijo De Groose.

La comunidad que emergerá de esta nueva lista combina antiguas tradiciones y técnicas con un enfoque moderno, por lo que, según De Groose, están emocionados por celebrar a los referentes de la región.

