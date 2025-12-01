Latin America’s 50 Best Restaurants 2025: chefs comparten cómo la herencia cultural transforma la gastronomía regional

Con motivo de la celebración de la 13 edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, algunos chefs internacionales destacados en ediciones anteriores compartieron parte de su experiencia sobre la interacción entre gastronomía, cultura y sostenibilidad, elementos que definen el estilo culinario que presentan.

En esta edición, fueron cinco chefs quienes compartieron su recorrido para descubrir su sello personal y transformar, a través de la cocina, a sus países. Fue durante la celebración de los #50BestTalks, donde figuras de la gastronomía, chefs internacionales y ponentes disfrutaron de cada historia.

El evento, que sirvió como antesala a la gala final que se celebrará el 2 de diciembre en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, contó con la participación de figuras como Pablo Díaz, chef guatemalteco de Mercado 24, así como de chefs internacionales como Inés Páez Nin, de República Dominicana; Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Ivan Ralston, de Brasil, y Natalia Cocomá Hernández, de Colombia.

Con un platillo representativo de sus raíces, los chefs mostraron parte de su esencia culinaria e inspiración. El evento contó también con la presencia de autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo y de los organizadores de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Bajo el lema Un legado en cada plato, los exponentes compartieron sus experiencias.

Inés Páez Nin: reinterpreta con respeto la cocina dominicana

También participó Inés Páez Nin, conocida como chef Tita, del restaurante Aguají (Sosúa), quien relató su trayectoria desde República Dominicana y cómo ha posicionado su cocina como expresión de las raíces culturales de su país.

En su ponencia, destacó que en cada platillo busca retratar la historia dominicana, las influencias que han marcado sus sabores y el trabajo de los productores que cultivan sus ingredientes.

La chef explicó que crecer entre el campo y la ciudad la llevó a observar, desde pequeña, a mujeres cocinando, experiencia que despertó en ella una sensibilidad particular hacia la gastronomía. Desde su perspectiva, la cocina dominicana es una fusión de sabores derivada de 14 influencias culturales.

Por ello, desde su cocina, busca reinterpretar con respeto el arte culinario ancestral dominicano y visibilizar a las comunidades para generar impacto social. A través de una fundación, trabaja con pequeños productores para promover sus insumos y fortalecer una economía circular.

Como parte de ese impulso, chef Tita procura que los ingredientes naturales y autóctonos de República Dominicana sean el eje de su propuesta, lo que la ha llevado a crear espacios de promoción y reconocimiento para la gastronomía local.

Pablo Díaz busca contar la historia viva de la cocina guatemalteca

En su intervención, el chef Pablo Díaz explicó que su propuesta culinaria es un homenaje a la cocina tradicional guatemalteca, lo que lo llevó a profundizar en el conocimiento de los ingredientes que utiliza. Relató que suele acompañar a los proveedores del mercado La Terminal durante el proceso de compra, con el fin de comprender mejor los insumos con los que crea sus platillos.

Díaz destacó que asistir a ese mercado es esencial en su método de trabajo, pues ahí conoce de primera mano los productos y a las personas que los cultivan y comercializan.

Originario de Escuintla, comentó que su interés por representar la cocina del país surgió durante su formación. Su estancia en México y Europa le mostró el vínculo profundo que esas sociedades tienen con su gastronomía, algo que sintió como una ausencia al volver a Guatemala.

Ese contraste despertó su interés por explorar los mercados locales. Siempre había soñado con tener un comedor de barrio donde todos pudieran disfrutar de la comida, y de esa idea nació su restaurante, al que llamó Mercado 24, en honor a ese anhelo y a la dinámica de los mercados urbanos.

Con la visibilidad alcanzada en espacios internacionales, Díaz afirma que Guatemala demuestra su potencial gastronómico y la calidad de sus productos. Por ello, en Mercado 24 trabajan con ingredientes de temporada y un menú que cambia a diario para contar una historia viva de la cocina guatemalteca.

Marsia Taha: biodiversidad y tradición amazónica desde Bolivia

La chef boliviana Marsia Taha Mohamed, del restaurante Aramí, en La Paz, compartió su trabajo con ingredientes originarios de la Amazonía boliviana. Taha fue reconocida como Mejor Chef de América Latina 2024 y Chef Estrella Emergente 2021 por la misma organización.

En su propuesta culinaria, busca resaltar las conexiones entre la selva amazónica y la cordillera andina. Su visión sobre las comunidades amazónicas —cómo cuidan el ecosistema y se relacionan con la tierra— la llevó a tender puentes entre su cocina y el legado de esas culturas.

“Taha busca mostrar la enorme diversidad de Bolivia, prestando especial atención a la relación entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica. En los últimos años, ha trabajado en las tierras bajas con comunidades locales, realizando una gran cantidad de investigaciones sobre ingredientes, productos y técnicas”, destaca Latin America’s 50 Best Restaurants.

Taha también es cofundadora de Sabores Silvestres, un proyecto de investigación y educación iniciado en 2018, cuando aún tenía veintitantos años. Esta iniciativa promueve la conservación de la biodiversidad, la preservación del patrimonio alimentario y la difusión de la cultura gastronómica boliviana.

Ralston y Cocomá: propuestas con sello propio

Entre los invitados figuran también Ivan Ralston, del restaurante Tuju (São Paulo), y la colombiana Natalia Cocomá Hernández, de Oda (Bogotá), ambos con propuestas que han destacado a nivel internacional.