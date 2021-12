Chespirito: Cuál es la razón por la que todos los personajes del comediante mexicano comienzan con las letras “ch”

Los fanáticos del trabajo de Roberto Gómez Bolaños siempre recordarán al “Chapulín Colorado”, superhéroe mexicano con vestimenta roja y amarilla, al “Doctor Chapatín”, simpático médico que siempre tenía una bolsa de papel en sus manos, y a “El Chavo del 8”, niño que vivía en una vecindad llena de problemas.

Curiosamente, todos los personajes creados por “Chespirito” tenían algo en común: iniciaban con las letras “ch”.

Este dato curioso sembró la duda en muchos de sus aficionados, y luego de muchos años se reveló la impresionante razón de esta situación.

Previo a saltar a la fama, “Chespirito” fue guionista de varias películas, como Angelitos del Trapecio, Vagabundo y Millonario, Fray Dólar y El dolor de pagar la renta.

El talento de Gómez Bolaños era indiscutible, ya que a lo largo de su carrera realizó por lo menos 30 guiones, sin contar los que creó para sus propios programas.

Su calidad en la escritura era tan grande que Agustín Delgado, reconocido cineasta mexicano, lo llegó a comparar con William Shakespeare.

Ante esto, varias personas convirtieron el apellido del dramaturgo inglés en diminutivo y comenzaron a llamar a Gómez Bolaños bajo el apodo de “Shakespirito”.

El reconocido comediante y guionista decidió seguir con esto y adaptó al castellano su nuevo sobrenombre, con el cual fue reconocido internacionalmente por más de 40 años, y lo convirtió en “Chespirito”.

“Me lo puso entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí, les gustó mucho y me alabaron, me elogiaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño, pero yo lo castellanice más y así quedó el nombre”, confesó en su momento Roberto Gómez Bolaños.

Al poco tiempo, “Chespirito” comenzó a crear sus propios personajes, como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, El doctor Chapatín y El Chompiras.

Inicialmente, las primeras letras de sus personajes fue coincidencia, aunque con el paso del tiempo el famoso comediante decidió que este sería su sello de identidad y que todos sus personajes comenzarían con “ch”.

De acuerdo a “Chespirito”, su éxito no se dio de la noche a la mañana, ya que fue un largo proceso en donde varias personas lo ayudaron.

Sergio Peña, productor de televisión, fue la primera persona que apoyó a Gómez Bolaños y lo ayudó a iniciar su camino en la pantalla chica.

“Tengo un programa, se llama Sábados de la fortuna. Tengo dos espacios de diez minutos, te los doy para que hagas todo lo que quieras”, le dijo a “Chespirito”.

A partir de esa oportunidad, y debido al éxito que tuvo el espacio de “Chespirito” en dicho programa, los ejecutivos decidieron darle su propio show al comediante mexicano.

Actualmente, los programas de Roberto Gómez Bolaños han acumulado más de 300 millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose en una leyenda de la televisión latinoamericana.