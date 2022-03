Chespirito: las pistas que dio Eugenio Derbez sobre el actor que podría interpretar a Roberto Gómez Bolaños en su serie biográfica

Los fans del legendario comediante y guionista comenzaron a especular que esta imagen podría confirmar la tan esperada bioserie de Robert Gómez Bolaños, producción que su hijo anunció hace varios meses atrás.

Esta enigmática publicación también generó la duda sobre la identidad de la persona que estaba vestida con la ropa del Chavo, ya que Eugenio Derbez difuminó su rostro para no dar más detalles sobre el tema.

Sin embargo, durante los últimos días, el comediante de 60 años volvió a dar de qué hablar al compartir un video en el que se distingue la cara de la persona que dará vida al famoso personaje de Chespirito.

Por medio de un video corto publicado en sus redes sociales, Eugenio Derbez reveló la identidad de la persona que será la encargada de interpretar a El Chavo, legendario personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Las imágenes muestran al actor Juan Frese frente a una pantalla azul mientras recibe indicaciones de miembros del staff de la que podría ser la serie biográfica autorizada de Chespirito.

“Ya casi… estén pendientes. The Project is on its way, stay tuned”, escribió Eugenio Derbez en esta publicación.

A lo largo de su carrera, Juan Frese ha participado en varias producciones cómicas como El privilegio de mandar, Esta historia me suena y Renta congelada e inmediatamente después de la publicación de este video, los seguidores de Chespirito destacaron su parecido físico con el del fallecido comediante.

Hasta el momento, Grupo Chespirito, equipo encargado de comercializar los diversos productos con la imagen del actor y sus personajes, no ha lanzado ningún comunicado sobre esta serie ni sobre si esta producción será la bioserie autorizada de Roberto Gómez Bolaños.