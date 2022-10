Christian Nodal: asistentes corearon groserías a Belinda en un concierto del cantante

La pesadilla de Christian Nodal por la ruptura de su expareja Belinda, no termina. Los dos cantantes se han visto involucrados en diversas polémicas desde que su amorío se terminó en febrero del presente año. Esto ha generado mucha controversia entre ellos dos y el que más ha sufrido ha sido el cantante de música regional mexicana en sus conciertos.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede observar y escuchar cómo los asistentes al evento gritaban uno de los insultos a su expareja, pero al cantante no le agrado, debido a que luego de interpretar “Ya no somos ni seremos” trató la manera de ignorar la polémica, el que al parecer no fue de su agrado.

Sin embargo, solo le quedo sonreír y reírse por lo que estaba sucediendo, ya que no tenía el control de lo que sucedía dentro del palenque, mencionaron los medios locales.

Esta no es la primera vez que sucede algo así, ya que a mediados de septiembre, un imitador de Vicente Fernández, conocido como el “Charro de Toluquilla”, se dirigió de manera ofensiva a Belinda. Pero, el charro no estaba solo, lo acompañaba Christian Nodal y juntos entonaron varias estrofas en momentos de algarabía. Sin embargo, a los pocos días el Charro se disculpó en las redes sociales por insultar a la cantante de música pop.

Pero Belinda no se quedó callada ante lo sucedido y le respondió al “Charro de Toluquilla”: “Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo. Qué triste que algunas personas apoyen ese tipo de comportamientos misóginos”.