Christian Nodal habla sobre Belinda y los planes que tienen como pareja

Varios fueron los motivos que afirmaron sobre la boda de Nodal y Belinda debido a que, en las fotografías que los artistas compartieron en sus redes sociales, se evidenció a Belinda con un anillo. Por otra parte, se especuló que ambos habían preferido alejarse de su país para gozar de una ceremonia íntima.

Christian Nodal aclara rumores

Recientemente, Nodal ofreció un concierto en Saltillo, Coahuila, México y durante esa actividad el cantante habló sobre su futuro con Belinda, el amor que se tienen y aclaró rumores.

“¿Que si estoy casado ahorita? ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado, ya me muero por casarme con mi amor, pero no, todavía no”, dijo Nodal al ser entrevistado para el programa Ventaneando.

Nodal desmintió los rumores sobre su supuesta boda en España, agregó que se están preparado para ese momento y destacó el trabajo artístico de Belinda.

“Creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, o sea son muchas cosas y ahorita estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo La sinvergüenza junto a la (Banda) MS”, añadió.

Durante la conversación, el cantante confirmó que Belinda se integró a su trabajo y fue la directora del videoclip del tema que estrenó.

“Es lo más bonito que me ha pasado. He trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial y es una persona bastante talentosa”, dijo Nodal.

En cuanto a su vida pública, el uso de redes sociales y las fotos que borró recientemente, el artista dijo que le gusta utilizar Instagram. Sin embargo, aclaró que publicaba todo lo que le pasaba y que fue doloroso haber recibido varios comentarios “fuertes y feos”, porque le quitaban energía.

“Estaba posteando todo, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista, fue como muy duro y esa energía yo no estaba acostumbrado, entonces yo lo que estoy haciendo es tomar las cosas de manera positiva con toda la energía, retomar la carrera como se debe de hacer, estoy muy feliz ya viene nuevo disco, se llama Forajido”, concluyó.