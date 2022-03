Christian Nodal: qué se sabe sobre la etapa de excesos que vivió el cantante a raíz de su tempranera fama

Nodal fue la portada de esta revista mexicana y apareció en varias fotografías sin el tatuaje con la palabra “Utopía” que tenía en la frente en honor al segundo álbum de estudio de su ex prometida Belinda.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de sus seguidores, ya que el intérprete de Adiós amor brindó algunas declaraciones a la publicación y reveló detalles inéditos de su vida privada.

Christian Nodal habló sobre los efectos negativos que le dejaron la fama a tan temprana edad y los excesos diarios a los que estaba expuesto.

Lea también: Daniela Luján: qué dijo sobre Christian Nodal y los memes que la involucraron

“Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado”, confesó el cantante de 23 años.

Asimismo, indicó que constantemente tenía un sentimiento de adrenalina y esto lo hizo perder la conciencia en numerosas oportunidades.

“Sentía como si me inyectaran adrenalina a cada rato. Esa etapa de mi vida fue como un blackout (pérdida de conciencia), todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños”, confesó al hablar de su fama a tan temprana edad.

Lea más: Christian Nodal: la confesión que hizo el cantante sobre lo que más extrañaba de su vida tras su separación con Belinda

El cantante mexicano también reconoció que ganar tanto dinero antes de los 20 años fue un gran problema en su vida, ya que comenzó a comprar artículos sumamente costosos que realmente no necesitaba.

“Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas”, comentó.

Le puede interesar: Ángela Aguilar: la controversial referencia de la cantante a Belinda luego de mencionar una de sus frases más recordadas

Para concluir, el intérprete de Botella tras botella habló sobre su situación actual y su carrera musical.

Nodal reveló que se encuentra enfocado en volver a posicionarse en el mundo de la música con su nuevo sello discográfico y continuar sus conciertos a lo largo de Latinoamérica como parte de su gira Forajido Tour.