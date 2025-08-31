Cibeles, la canción autobiográfica de Sergio Ramos narra su despedida del Real Madrid

El sencillo con el que debuta Sergio Ramos cuenta sobre su trayectoria en el Real Madrid y lanza un mensaje a Florentino Pérez.

Actualmente Sergio Ramos juega con el CF Monterrey. (Foto Prensa Libre: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El que fuera capitán del Real Madrid por más de una década, que también jugo en el Sevilla y ahora es parte del CF Monterrey, cambió el campo de futbol por un estudio de grabación y este domingo 31 de agosto lanzó el sencillo Cibeles.

Con su canción debut hace un homenaje al equipo de sus amores. Mientras recuerda la Plaza Cibeles, el lugar donde se celebran los triunfos del equipo madrileño.

Si bien ya había tenido algunas colaboraciones con Niña Pastori o Canelita, el lanzamiento de Cibeles marca su debut en solitario.

La letra de su nueva canción es una melodía autobiográfica que está cargada de nostalgia, dolor y vínculo eterno.

La letra de la canción narra la salida del futbolista: “Hablo de mi marca, de mi carrera, de todo lo que hemos vivido en los 16 años que estuve como jugador blanco”, según había dicho Ramos premio al lanzamiento.

Con su verso: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”, lanza un mensaje a Florentino Pérez.

También dice que amó mucho al club y todo lo que dio por el equipo.

Ramos contó que el año que estuvo jugando en Sevilla grabó música y poco a poco irá lanzando otros temas.

