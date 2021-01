Coachella se suspende una vez más por la pandemia del Covid-19 y no se celebrará en abril

Por ahora no se sabe si es una cancelación definitiva para lo que queda de 2021 o si, por el contrario, los organizadores buscarán una nueva fecha para el festival antes de que termine el año.

En cualquier caso, este es el tercer atraso consecutivo después de que el coronavirus impidiera que en 2020 se celebrara Coachella.

Este evento tradicionalmente tiene lugar en abril, pero el año pasado fue en primer lugar aplazado hasta octubre

Después se retrasó hasta abril de 2021 para celebrarse en dos fines de semana consecutivos del 9 al 11 y del 16 al 18, pero el pasado 29 de enero se dio a conocer que la crisis del coronavirus tampoco permitirá organizar este macroevento.

El anuncio de este nuevo retraso lo comunicó este viernes en Twitter el doctor Cameron Kaiser, que es máximo responsable de salud pública del condado de Riverside (California, EE.UU.) en donde tiene lugar Coachella cada año.

Due to the pandemic, Public Health Officer Dr. Cameron Kaiser today (Jan. 29) signed a public health order canceling Coachella Valley Music and Arts, Stagecoach Country Music festivals planned for April 2021. We look forward to when the events may return. https://t.co/YAIn8uTea9

— Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) January 29, 2021