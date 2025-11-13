Colectivo Pie de Lana organiza lectura de poesía dedicada a escritores desaparecidos

El Colectivo Cultural Pie de Lana realizará una lectura de poesía sobre la memoria histórica, el sábado 15 de noviembre, en la Plaza Miguel Ángel Asturias, ubicada en el barrio Candelaria, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Durante la actividad se leerán poemas de Otto René Castillo, Luis de Lión, Roberto Obregón, Robin García, Alaíde Foppa y otros escritores desaparecidos durante la represión en la segunda mitad del siglo XX en Guatemala.

La plaza fue elegida por su dedicación a la literatura y por su cercanía al Cuartel Matamoros, donde el 13 de noviembre de 1960 se registró el levantamiento armado que marcó el inicio del conflicto interno, el cual se prolongó durante 36 años y concluyó con la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996.

Fecha

Sábado 15 de noviembre

Hora

16 a 18 horas

Lugar:

Plaza Miguel Angel Asturias, ubicada en 14 avenida y 3a. calle zona 1, Barrio Candelaria de la Ciudad de Guatemala,

Precios

Entrada gratuita, mayor información al WhatsApp: 4018-6610, 5937-9821 o 5301-0052.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

