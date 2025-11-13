Escenario
Colectivo Pie de Lana organiza lectura de poesía dedicada a escritores desaparecidos
La lectura de poesía organizada por el Colectivo Cultural Pie de Lana rendirá homenaje a escritores desaparecidos durante el conflicto armado interno.
Una imagen de la escritora Alaíde Foppa, desparecida en 1980, durante el conflicto armado interno en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Jorge Castillo/Hemeroteca Prensa LIbre)
El Colectivo Cultural Pie de Lana realizará una lectura de poesía sobre la memoria histórica, el sábado 15 de noviembre, en la Plaza Miguel Ángel Asturias, ubicada en el barrio Candelaria, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Durante la actividad se leerán poemas de Otto René Castillo, Luis de Lión, Roberto Obregón, Robin García, Alaíde Foppa y otros escritores desaparecidos durante la represión en la segunda mitad del siglo XX en Guatemala.
La plaza fue elegida por su dedicación a la literatura y por su cercanía al Cuartel Matamoros, donde el 13 de noviembre de 1960 se registró el levantamiento armado que marcó el inicio del conflicto interno, el cual se prolongó durante 36 años y concluyó con la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996.
Fecha
Sábado 15 de noviembre
Hora
16 a 18 horas
Lugar:
Plaza Miguel Angel Asturias, ubicada en 14 avenida y 3a. calle zona 1, Barrio Candelaria de la Ciudad de Guatemala,
Precios
Entrada gratuita, mayor información al WhatsApp: 4018-6610, 5937-9821 o 5301-0052.
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.