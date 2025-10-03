Cómo hacer barriletes fáciles para niños: guía paso a paso de esta divertida manualidad

Con palitos de madera, papel de china, goma e hilos, se puede fabricar uno de los juguetes más representativos de octubre y noviembre, cuando el viento aumenta su velocidad: los tradicionales barriletes.

Los barriletes llenan de color el cielo a finales de octubre y, principalmente, el 1 y 2 de noviembre, cuando se integran a la conmemoración del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos en todo el territorio nacional. Por ello, es común verlos elevarse desde los cementerios.

Según la tradición oral de comunidades de Santiago Sacatepéquez y Sumpango Sacatepéquez, el acto de volar barriletes establece una conexión espiritual entre el mundo terrenal y el inframundo, permitiendo enviar mensajes a los seres queridos que ya no están.

El historiador Aníbal Chajón explica que, a finales de la década de 1870, los guatemaltecos que seguían esta tradición escribían mensajes en trozos de papel, los sujetaban al hilo del barrilete y los dejaban ascender. Si el papel alcanzaba la parte más alta, se creía que el ser querido había leído el mensaje.

Esta tradición, que sigue vigente pese al paso del tiempo, convierte al barrilete no solo en un juego, sino en parte de la historia y las costumbres del país.

También es una oportunidad para que niños de distintas edades expresen su creatividad y arte al crear su propio barrilete. Por ello, te compartimos una serie de pasos para disfrutar del proceso.

Materiales

De 4 a 6 varitas de caña de bambú

Pegamento

Hilo

Tijera

Papel de china de varios colores

Aguja

Calcomanías u otros adornos para personalizar el barrilete

Pasos para construir tu barrilete

Habilita un espacio de trabajo

Procura trabajar sobre una mesa amplia que te permita extender todos los materiales con comodidad. Corta los palitos

Busca cuatro palitos del mismo tamaño. Si alguno es más largo, pide ayuda a un adulto para recortarlo y que todos queden iguales. Forma una cruz

Coloca los palitos en forma de cruz, tocándose en el centro. Amárralos firmemente con hilo. Haz el marco del barrilete

Usa el hilo para unir las puntas de los palitos, formando una figura de ocho lados (octágono). Asegúrate de amarrar bien cada esquina. Mide el papel

Coloca el papel de china sobre la estructura y marca por dónde debes recortarlo. Deja un margen de un dedo para pegarlo después. Recorta los colores

Corta ocho triángulos de papel de china y pégalos uno junto al otro, formando un círculo. Puedes usar colores diferentes. Si deseas más resistencia, coloca una base de papel periódico. Pega el papel al barrilete

Adhiere cuidadosamente los triángulos al marco. Evita que queden burbujas de aire. Decóralo

Recorta figuras o flecos con el papel sobrante y pégalos en los bordes. Haz la cola del barrilete

Corta tiras largas de papel periódico. Si el barrilete es grande, las tiras deben ser más anchas. Agrega adornos

Con calcomanías, pedrería o elementos decorativos podrá mejorar el diseño del barrilete. Coloca los hilos para volarlo

Corta tres pedazos de hilo del mismo largo. Amarra uno en el centro, otro en el extremo superior derecho y otro en el izquierdo. Une los tres en un solo punto y, desde ahí, amarra el hilo largo con el que volarás el barrilete.

Tutorial