Cómo hacer un barrilete guatemalteco en casa: guía paso a paso con materiales fáciles de conseguir

Cuando el frío se acerca y el viento se intensifica, los barriletes de distintos tamaños, formas y colores comienzan a pintar el cielo, como parte de las tradiciones de Guatemala. El momento más álgido de esta celebración se da el 1 y 2 de noviembre, cuando se conmemoran el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos.

El acto de volar un barrilete tiene un alto significado dentro de los creadores del arte efímero de Santiago y Sumpango, Sacatepéquez, quienes relatan que este es un canal de conexión espiritual entre el mundo terrenal y el inframundo, según destaca la página oficial del Festival de Sumpango.

Para algunas culturas, estos barriletes son el medio por el cual se envían mensajes a los antepasados; por ello, tradicionalmente son volados en los cementerios. El primer registro escrito de esta tradición se encuentra en el siglo XVII, en la crónica intitulada Viajes de Tomás Gage a la Nueva España y Guatemala (1625-1637).

En ella se detallaba que cada celebración del Día de los Fieles Difuntos, niños y jóvenes volaban barriletes como parte de la conmemoración, tradición que se ha extendido hasta la actualidad, con la integración de nuevas formas y estilos.

Con varilla de bambú, hilo, goma y papel de china, los barriletes son construidos año con año de manera artesanal, para que niños y adultos disfruten de esta tradición.

Aquí le presentamos una serie de pasos y recomendaciones para elaborar un barrilete artesanal.

Materiales para la elaboración de un barrilete

El tradicional barrilete es fácil de hacer y puede armarse con materiales sencillos de conseguir:

4 varillas de caña de bambú o palillos chinos

Papel de china (de los colores de su elección)

Tijeras

Goma o resistol

Papel periódico

Un cono pequeño de hilo

Bolsas de plástico

Lapicero

Aguja

Procedimiento: cómo hacer un barrilete guatemalteco paso a paso

La elaboración de barriletes puede adaptarse a distintos tamaños y formas. A continuación, se detallan los pasos con materiales caseros:

Paso 1: Medir y preparar las varillas

Seleccione cuatro varillas de bambú o palillos de tamaño similar. Si alguno es más largo, recórtelo para que todos queden iguales.

Seleccione cuatro varillas de bambú o palillos de tamaño similar. Si alguno es más largo, recórtelo para que todos queden iguales. Paso 2: Unir las varillas en el centro

Una las cuatro varillas con hilo justo en el centro, formando una cruz. Refuerce el nudo cruzando el hilo alrededor de cada varilla.

Una las cuatro varillas con hilo justo en el centro, formando una cruz. Refuerce el nudo cruzando el hilo alrededor de cada varilla. Paso 3: Dar forma de octágono

Con el mismo hilo, una los extremos de las varillas para formar un octágono. Refuerce cada unión con varias vueltas de hilo. Asegure también el nudo central, donde se colocará el frenillo (el hilo que conectará el barrilete con el carrete).

Con el mismo hilo, una los extremos de las varillas para formar un octágono. Refuerce cada unión con varias vueltas de hilo. Asegure también el nudo central, donde se colocará el frenillo (el hilo que conectará el barrilete con el carrete). Paso 4: Medir el papel de china

Coloque el papel sobre el esqueleto y trace el contorno, dejando un margen de uno o dos centímetros para pegarlo.

Coloque el papel sobre el esqueleto y trace el contorno, dejando un margen de uno o dos centímetros para pegarlo. Paso 5: Cortar y unir el papel

Recorte ocho triángulos de papel de china y únalos con goma, alternando colores para lograr un diseño llamativo. Para mayor resistencia, puede añadir una base de papel periódico.

Recorte ocho triángulos de papel de china y únalos con goma, alternando colores para lograr un diseño llamativo. Para mayor resistencia, puede añadir una base de papel periódico. Paso 6: Pegar el papel al esqueleto

Pegue el papel al esqueleto comenzando por los extremos de cada triángulo. Evite dejar bolsas de aire.

Pegue el papel al esqueleto comenzando por los extremos de cada triángulo. Evite dejar bolsas de aire. Paso 7: Agregar adornos

Con el mismo papel de china, recorte flecos o figuras para decorar los bordes.

Con el mismo papel de china, recorte flecos o figuras para decorar los bordes. Paso 8: Elaborar la cola

Recorte tiras de papel periódico de entre 4 y 7 centímetros de ancho, según el tamaño del barrilete.

Recorte tiras de papel periódico de entre 4 y 7 centímetros de ancho, según el tamaño del barrilete. Paso 9: Decorar la cola

Añada pequeños moños de bolsas plásticas de colores para dar visibilidad y atractivo.

Añada pequeños moños de bolsas plásticas de colores para dar visibilidad y atractivo. Paso 10: Colocar los hilos de control

Corte tres hilos del mismo tamaño. Átelos en el centro, en el extremo superior derecho y en el superior izquierdo. Una los tres al frenillo central, que regulará la dirección y altura del barrilete.

Video tutoriales

Barriletes coloridos

*(Inicia el tutorial en el minuto 07:00 del video)

Barriletes más elaborados