“Como Jaime Viñals”: La canción que Malacates Trébol Shop compuso en el 2005 como homenaje al montañista guatemalteco

Malacates Trébol Shop es un grupo guatemalteco que se activó oficialmente el 7 de febrero de 1997 y gracias a que en sus canciones fusionan el ska, rock y ritmos latinos, la banda ha llegado al corazón de multitudes y ha ofrecido conciertos en varios países.

Con 28 años de trayectoria, la banda cuenta con una comunidad de seguidores en todo el territorio nacional y con su reciente producción, Malacates Marimba (2024), ha ganado nuevos admiradores en distintas regiones.

Integrada en la actualidad por Francisco Páez (voz), Jacobo Nitsch (trompeta), Leonel Hernández (batería) y Rodolfo Hernández (guitarra), la banda continúa enfocada en su crecimiento y trabaja en la producción de nuevas canciones, las cuales se lanzarán en los próximos meses.

De acuerdo con los músicos, el grupo siempre ha mostrado el interés por destacar el talento nacional y constantemente celebra los logros de otros guatemaltecos que consiguen hazañas y obtienen reconocimientos en cualquier disciplina.

En el 2005, el grupo presentó Sólo éxitos… (dicen), su tercera producción discográfica, la cual consistió en una recopilación de las mejores canciones de los discos anteriores. Además, incluyeron temas que se compusieron entre el 2002 y el 2005.

La banda guatemalteca Malacates Trébol Shop se fundó el 7 de febrero de 1997. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Uno de esos temas fue Como Jaime Viñals, dedicado al montañista nacional y de acuerdo con Malacates, esta es una de las canciones más alegres de su repertorio.

“La canción está dedicada a un personaje guatemalteco muy especial: Jaime Viñals. Fue el primer guatemalteco en subir el Monte Everest y eso lo convirtió en toda una celebridad”, afirmó la banda, tras recordar el logro de Viñals el 23 de mayo del 2001, al alcanzar el punto más alto en el Monte Everst.

El tema forma parte del repertorio que el grupo incluye durante sus conciertos y desde del lunes 7 de abril sus reproducciones en plataformas digitales aumentaron debido a que ese día, Jaime Viñals estableció un récord Guinness para Guatemala al ascender 14 volcanes en un lapso de 15 días.

Durante la travesía, el montañista nacional ascendió volcanes de más de 3 mil metros de altura, hazaña con la que también obtuvo el reconocimiento como visitante distinguido de Antigua Guatemala.

Otro récord Guinness para Guatemala

El lunes 7 de abril, el montañista guatemalteco Jaime Viñals recibió el reconocimiento de ese récord mundial durante una actividad en Antigua Guatemala. Además, fue nombrado vecino distinguido de la Ciudad Colonial.

El montañista guatemalteco Jaime Viñals recibe récord Guinness al haber superado la marca de ascender 14 volcanes en 15 días. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En la actividad participó Francisco Páez, vocalista de Malacates Trébol Shop e interpretó el tema Como Jaime Viñals.

“Cuando hicimos esta canción la dedicamos como homenaje Jaime Viñales porque había llegado al Everest. Además, fue como reconocer ese concepto que los guatemaltecos tenemos sueños muy altos, pero los podemos alcanzar si nos lo proponemos”, dijo Páez.

El vocalista de Malacates dijo que, durante la actividad recordó lo valioso que resulta reconocer el trabajo de los guatemaltecos que destacan en todas las profesiones.

Francisco Páez, vocalista de Malacates Trébol Shop, durante la actividad en la que el montañista guatemalteco Jaime Viñals fue condecorado en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

“Durante el acto donde le dieron el reconocimiento a Jaime Viñal le dije que esto reafirma su compromiso de siempre levantar la bandera del país lo más alto que se pueda. Además, nosotros como músicos reafirmamos nuestra gratitud y admiración por todo lo que ha hecho”, agregó Páez.

Tras la invitación a la actividad, el músico nacional mostró alegría por el nuevo logro del montañista guatemalteco y por haber interpretado la canción que la banda compuso para él.

“Esta nueva hazaña de Jaime Viñals es una celebración guatemalteca, una fiesta chapina, debido a que logramos otro récord Guinness. Además, es reafirmar que los chapines somos bien pilas y que tenemos sueños bien altos que podemos ir conquistando con la ayuda de la persistencia, y sobre todo, con una mentalidad positiva, como lo que él siempre predica”, concluyó Páez.

Letra de la canción Como Jaime Viñals

¿Qué daría por hablarte?

Y perder todo este miedo

¿Qué daría por meterme?

Esta noche por tus sueños

Y saber qué es lo que buscas

Y encontrarme en tus deseos

Qué daría por tomarte de la mano

Y regalar mi corazón... Iluminado

¡Quiero!

Quiero ser como Jaime Viñals

Y llegar a la punta del Everest

¡Quiero!

Quiero saber que podré bajar

Mil estrellas y enseñarte todo lo que haría yo por ti.

¿Cómo hacer para llamarte?

Saludar y no colgarte

¿Cómo hacer para invitarte?

Antes que se me adelanten

Yo sé bien que me has mirado

Pero aún no te has fijado

Que daría por tomarte de la mano

Y regalar mi corazón… Iluminado

Coro

Pero te burlarías de mí

Si supieras de que fui

a buscarte hoy

con el corazón iluminado

Coro