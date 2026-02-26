Concierto de música clásica en Antigua Guatemala: “Serenatas”

Escenario

Concierto de música clásica en Antigua Guatemala: “Serenatas”

Con el talento de la Camerata Juvenil del Centro para las Artes de Querido Arte se celebrará el concierto “Serenatas”.

Delia Franco

|

time-clock

Concierto de música clásica en Antigua Guatemala: “Serenatas”

La Camerata Juvenil de Querido Arte se presentará el domingo 1 de marzo en La Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía de Maria José Morales)

La Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y la Serenata para cuerdas de Elgar serán interpretadas por la Camerata Juvenil del Centro para las Artes de Querido Arte, bajo la dirección del maestro Mario Nájera.

Con el título “Serenatas”, la velada tendrá lugar en Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala, el domingo 1 de marzo, a las 16 horas.

La entrada tendrá un costo de Q100 en preventa y de Q125 el día del evento. Estas están disponibles en www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017.

Fecha:

Domingo 1 de marzo

Hora:

16 horas

Lugar:

Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala

Precio:

Q100 en preventa y de Q125 el día del evento

Venta de entradas:

www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar al máximo de la semana y del fin de semana.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Consulte otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por la cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala  Música clásica Qué hacer en Guatemala Querido Arte 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS