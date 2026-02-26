Concierto de música clásica en Antigua Guatemala: “Serenatas”

La Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y la Serenata para cuerdas de Elgar serán interpretadas por la Camerata Juvenil del Centro para las Artes de Querido Arte, bajo la dirección del maestro Mario Nájera.

Con el título “Serenatas”, la velada tendrá lugar en Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala, el domingo 1 de marzo, a las 16 horas.

La entrada tendrá un costo de Q100 en preventa y de Q125 el día del evento. Estas están disponibles en www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017.

Fecha:

Domingo 1 de marzo

Hora:

16 horas

Lugar:

Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala

Precio:

Q100 en preventa y de Q125 el día del evento

Venta de entradas:

www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017

