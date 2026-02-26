Escenario
Concierto de música clásica en Antigua Guatemala: “Serenatas”
Con el talento de la Camerata Juvenil del Centro para las Artes de Querido Arte se celebrará el concierto “Serenatas”.
La Camerata Juvenil de Querido Arte se presentará el domingo 1 de marzo en La Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía de Maria José Morales)
La Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y la Serenata para cuerdas de Elgar serán interpretadas por la Camerata Juvenil del Centro para las Artes de Querido Arte, bajo la dirección del maestro Mario Nájera.
Con el título “Serenatas”, la velada tendrá lugar en Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala, el domingo 1 de marzo, a las 16 horas.
La entrada tendrá un costo de Q100 en preventa y de Q125 el día del evento. Estas están disponibles en www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017.
Fecha:
Domingo 1 de marzo
Hora:
16 horas
Lugar:
Casa Santo Domingo, La Antigua Guatemala
Precio:
Q100 en preventa y de Q125 el día del evento
Venta de entradas:
www.mallbi.com/producto/serenatas o en WhatsApp 4188-1017
