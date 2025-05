Concierto tributo a Luis Miguel, Día de los Museos y otras actividades en Guatemala que no puede perderse durante mayo

Además del Día de la Madre y otras conmemoraciones, mayo viene con una agenda cultural variada, en la cual usted tendrá la oportunidad de asistir a diversas actividades artísticas, ya sea por su cuenta o acompañado de familiares y amigos en distintos recintos culturales del país.

Festivales de cine, obras teatrales y eventos en museos históricos de Guatemala son tan solo algunas de las actividades que puede programar para este mes.

Algunos de los eventos son aptos para todo público, por lo que podrá compartir tiempo de calidad en familia si lo desea.

La mayoría de las actividades se efectuarán en la ciudad de Guatemala, en distintos horarios. Tome nota de cada uno de los detalles y manténgase al tanto de las actualizaciones de los organizadores para evitar inconvenientes con la programación.

¿Qué actividades no se puede perder durante mayo en Guatemala?

1. Tributo sinfónico a Luis Miguel “Si nos dejan” – 8 de mayo

El Teatro Lux será el recinto donde se realizará este tributo musical dedicado al cantante Luis Miguel. Según información oficial, usted podrá disfrutar de una orquesta sinfónica juvenil en vivo. Además, se anunció que habrá una puesta escénica durante el evento. La cita es a las 20.00 horas.

2. Muestra Internacional de Cine: Memoria, Verdad y Justicia – del 8 al 18 de mayo

A lo largo de 15 años, esta muestra cinematográfica ha presentado diversas propuestas fílmicas basadas en temáticas de impacto social. De acuerdo con el comunicado oficial, habrá varios estrenos de películas nacionales, como México 86, del director César Díaz, realizador de Nuestras madres, película premiada en Cannes.

La muestra se efectuará en los Cines Capitol y el Centro Cultural de España (CCE), en la zona 1 capitalina.

3. Teatro: Ese terrible gusano de la ignorancia – 11, 18 y 25 de mayo

Ese terrible gusano de la ignorancia es una obra teatral apta para todo público, producida por La Maleta Producciones. De acuerdo con la agrupación, se trata de una comedia familiar que expone los efectos de la ignorancia en una sociedad donde los niños se encuentran expuestos a las pantallas. Las presentaciones se llevarán a cabo en el teatro del IGA, zona 4 capitalina, a las 11.00 horas.

4. Fiesta de la Música 2025 – 17 de mayo

Actividad gratuita organizada por Alianza Francesa en Guatemala. Habrá música en vivo en distintos puntos de Antigua Guatemala, incluyendo el Arco de Santa Catalina, el Cerro de la Cruz y el Parque Central de la ciudad colonial, entre otros. Además, podrá encontrar ventas de comidas y bebidas. Comienza a las 14.30 horas.

5. Recorridos durante el Día Internacional de los Museos – 18 de mayo de 2025

En el marco conmemorativo de dicha celebración, diversos museos permanecerán abiertos y planificarán sus propias actividades. De acuerdo con los organizadores, algunos recintos que estarán abiertos son: la Casa Museo Luis de Lión, el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos, el Museo VICAL y el Museo de los Niños de Guatemala.

Además, habrá otros museos abiertos, entre ellos el Museo Rafael Álvarez Ovalle, el Museo del Deporte de Guatemala y la Fundación La Ruta Maya.

6. Festival Centroamérica Cuenta – del 19 al 26 de mayo de 2025

Se trata de una de las festividades literarias más importantes de la región. Durante el evento, los asistentes podrán presenciar una charla inaugural con el cantautor español Joan Manuel Serrat, seguida de otras actividades en las que se podrá tener un acercamiento con más de 60 autores de 15 países diferentes. Estos abordarán temas relacionados con la libertad de expresión y la migración.

7. Festival de comedia Lux de Risa – 22 de mayo

Este festival tendrá lugar en el Teatro Lux, zona 1, a las 20 horas. Es la primera actividad organizada en Guatemala en su género. Durante el evento, usted podrá disfrutar de distintos monólogos cómicos presentados por exponentes guatemaltecos del stand-up.

8. Teatro: La vuelta al mundo en 80 días – todos los viernes de mayo

La adaptación de este clásico literario ha llegado al escenario de la Universidad Popular (UP). “La historia sigue la asombrosa travesía de Phileas Fogg, un meticuloso y flemático caballero británico que apuesta toda su fortuna a que puede circunnavegar el globo en ochenta días”, describe la UP en el resumen de la puesta escénica. Las funciones serán todos los viernes de mayo a las 19 horas en el Teatro Manuel Galich de la UP.