Conciertos en Guatemala: Orquesta Sinfónica Nacional conmemora el legado de Fidel Funes con una velada histórica

El escenario se llenará de sabor primaveral con las melodías que rinden homenaje al marimbista Fidel Funes (1956-2025). Esta actividad forma parte de los eventos organizados en el marco del Festival de Junio, en la ciudad de Guatemala.

“La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala se une al legado de Fidel Funes y su Marimba Orquesta en un concierto histórico: Fidel Funes Sinfónico”, se indica en la publicación oficial del evento.

Funes formó parte del conjunto Checha y su India Maya, una de sus facetas musicales más memorables y una razón por la cual es recordado por sus admiradores guatemaltecos.

Además, el músico integró otras agrupaciones como Maderas que Cantan, Happy Boys, Continental, entre otras, según información hemerográfica de Prensa Libre.

Fecha

4 de septiembre de 2025

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina

Precio de la entrada

Q100

Reservaciones

Según los organizadores, puede comprar los boletos en línea en https://OSN.culturaguate.com o en https://www.festivaldejunio.mcd.gob.gt Además, habrá taquilla el día del concierto.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento