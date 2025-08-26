Conciertos en Guatemala: Orquesta Sinfónica Nacional conmemora el legado de Fidel Funes con una velada histórica

Conciertos en Guatemala: Orquesta Sinfónica Nacional conmemora el legado de Fidel Funes con una velada histórica

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá un concierto para recordar el legado de Fidel Funes y su marimba orquesta.

María Alejandra Guzmán

|

La Orquesta Sinfónica Nacional brindará una presentación para conmemorar el legado del marimbista Fidel Funes. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El escenario se llenará de sabor primaveral con las melodías que rinden homenaje al marimbista Fidel Funes (1956-2025). Esta actividad forma parte de los eventos organizados en el marco del Festival de Junio, en la ciudad de Guatemala.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala se une al legado de Fidel Funes y su Marimba Orquesta en un concierto histórico: Fidel Funes Sinfónico”, se indica en la publicación oficial del evento.

Funes formó parte del conjunto Checha y su India Maya, una de sus facetas musicales más memorables y una razón por la cual es recordado por sus admiradores guatemaltecos.

Además, el músico integró otras agrupaciones como Maderas que Cantan, Happy Boys, Continental, entre otras, según información hemerográfica de Prensa Libre.

Fecha

4 de septiembre de 2025

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina

Precio de la entrada

Q100

Reservaciones

Según los organizadores, puede comprar los boletos en línea en https://OSN.culturaguate.com o en https://www.festivaldejunio.mcd.gob.gt Además, habrá taquilla el día del concierto.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala  Fidel Funes Orquesta Sinfónica Nacional Qué hacer en Guatemala Tendencias 
