Conciertos en Interfer 2025: días y horarios de los artistas invitados

<br>

Conciertos en Interfer 2025: días y horarios de los artistas invitados

El viernes 28 de noviembre dará inicio Interfer 2025, y entre las actividades destacadas figuran los conciertos, en los que se presentarán el Grupo Rana, la Sonora Dinamita, Checha y su India Maya, y Miseria Cumbia Band, entre otros.

|

time-clock

Los conciertos son parte de lo más esperado durante cada año en Interfer. (Foto Prensa Libre: Coperex)

Este año, la concha acústica será el corazón musical de Interfer con una cartelera que incluye a artistas nacionales e internacionales.

Tendrán presentaciones de La Sonora de May Velásquez, El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band, Checha y su India Maya, Viento en Contra y muchos más. Conozca la programación:

Lugar: Concha Acústica, Parque de la Industria
Hora estándar: 20.00 horas (excepto donde se indique lo contrario)

  • Gangster
    Viernes 28 de noviembre, a las 20 horas
  • El Tambor de la Tribu
    Domingo 30 de noviembre, a las 20 horas
  • Grupo Rana
    Martes 2 de diciembre, a las 20 horas
  • Sonora Dinamita
    Viernes 5 de diciembre, a las 20 horas
  • FM de Zacapa
    Martes 9 de diciembre, a las 20 horas
  • Liverpool
    Viernes 12 de diciembre, desde las 20 horas
  • Said Palacios / La Saga
    Sábado 13 de diciembre, desde las 18.30 horas
  • Miseria Cumbia Band
    Lunes 15 de diciembre, a las 20 horas
    Jueves 18 de diciembre, a las 20 horas
    Lunes 22 de diciembre, a las 20 horas
  • Checha y su India Maya
    Martes 16 de diciembre, a las 20 horas
  • Grupo Contacto
    Domingo 21 de diciembre, a las 20 horas
  • Viento en contra
    martes 23 de diciembre, a las 20 horas
  • Marimba
    Durante los 26 días de Interfer, en el área de restaurantes

Lugar:

Parque de la Industria, 8a calle 2-33 zona 9

Precios y localidades:

Q5 por personas
Niños menores a 1.10 metros y personas de la tercera edad, más de 65 años, entran gratis
Q10 por hora de parqueo

Adquiera sus entradas:

En la taquilla del lugar

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala Interfer 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS