Conciertos en Interfer 2025: días y horarios de los artistas invitados

Este año, la concha acústica será el corazón musical de Interfer con una cartelera que incluye a artistas nacionales e internacionales.

Tendrán presentaciones de La Sonora de May Velásquez, El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band, Checha y su India Maya, Viento en Contra y muchos más. Conozca la programación:

Lugar: Concha Acústica, Parque de la Industria

Hora estándar: 20.00 horas (excepto donde se indique lo contrario)

Gangster

Viernes 28 de noviembre, a las 20 horas

El Tambor de la Tribu

Domingo 30 de noviembre, a las 20 horas

Domingo 30 de noviembre, a las 20 horas Grupo Rana

Martes 2 de diciembre, a las 20 horas

Martes 2 de diciembre, a las 20 horas Sonora Dinamita

Viernes 5 de diciembre, a las 20 horas

Viernes 5 de diciembre, a las 20 horas FM de Zacapa

Martes 9 de diciembre, a las 20 horas

Martes 9 de diciembre, a las 20 horas Liverpool

Viernes 12 de diciembre, desde las 20 horas

Viernes 12 de diciembre, desde las 20 horas Said Palacios / La Saga

Sábado 13 de diciembre, desde las 18.30 horas

Sábado 13 de diciembre, desde las 18.30 horas Miseria Cumbia Band

Lunes 15 de diciembre, a las 20 horas

Jueves 18 de diciembre, a las 20 horas

Lunes 22 de diciembre, a las 20 horas

Lunes 15 de diciembre, a las 20 horas Jueves 18 de diciembre, a las 20 horas Lunes 22 de diciembre, a las 20 horas Checha y su India Maya

Martes 16 de diciembre, a las 20 horas

Martes 16 de diciembre, a las 20 horas Grupo Contacto

Domingo 21 de diciembre, a las 20 horas

Domingo 21 de diciembre, a las 20 horas Viento en contra

martes 23 de diciembre, a las 20 horas

martes 23 de diciembre, a las 20 horas Marimba

Durante los 26 días de Interfer, en el área de restaurantes

Lugar:

Parque de la Industria, 8a calle 2-33 zona 9

Precios y localidades:

Q5 por personas

Niños menores a 1.10 metros y personas de la tercera edad, más de 65 años, entran gratis

Q10 por hora de parqueo

Adquiera sus entradas:

En la taquilla del lugar

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.