Conciertos en Interfer 2025: días y horarios de los artistas invitados
El viernes 28 de noviembre dará inicio Interfer 2025, y entre las actividades destacadas figuran los conciertos, en los que se presentarán el Grupo Rana, la Sonora Dinamita, Checha y su India Maya, y Miseria Cumbia Band, entre otros.
Los conciertos son parte de lo más esperado durante cada año en Interfer. (Foto Prensa Libre: Coperex)
Este año, la concha acústica será el corazón musical de Interfer con una cartelera que incluye a artistas nacionales e internacionales.
Tendrán presentaciones de La Sonora de May Velásquez, El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band, Checha y su India Maya, Viento en Contra y muchos más. Conozca la programación:
Lugar: Concha Acústica, Parque de la Industria
Hora estándar: 20.00 horas (excepto donde se indique lo contrario)
- Gangster
Viernes 28 de noviembre, a las 20 horas
- El Tambor de la Tribu
Domingo 30 de noviembre, a las 20 horas
- Grupo Rana
Martes 2 de diciembre, a las 20 horas
- Sonora Dinamita
Viernes 5 de diciembre, a las 20 horas
- FM de Zacapa
Martes 9 de diciembre, a las 20 horas
- Liverpool
Viernes 12 de diciembre, desde las 20 horas
- Said Palacios / La Saga
Sábado 13 de diciembre, desde las 18.30 horas
- Miseria Cumbia Band
Lunes 15 de diciembre, a las 20 horas
Jueves 18 de diciembre, a las 20 horas
Lunes 22 de diciembre, a las 20 horas
- Checha y su India Maya
Martes 16 de diciembre, a las 20 horas
- Grupo Contacto
Domingo 21 de diciembre, a las 20 horas
- Viento en contra
martes 23 de diciembre, a las 20 horas
- Marimba
Durante los 26 días de Interfer, en el área de restaurantes
Lugar:
Parque de la Industria, 8a calle 2-33 zona 9
Precios y localidades:
Q5 por personas
Niños menores a 1.10 metros y personas de la tercera edad, más de 65 años, entran gratis
Q10 por hora de parqueo
Adquiera sus entradas:
En la taquilla del lugar
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
