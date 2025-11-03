Conferencia “Fauna de la Cuenca El Mirador”: Richard Hansen y artistas antigüeños presentarán exposición inspirada en la naturaleza



Este sábado 8 de noviembre, reserve su espacio para asistir a una conferencia gratuita llamada Fauna de la cuenca El Mirador con el arqueólogo Richard Hansen, director del sitio arqueológico El Mirador, ubicado en Petén. Durante su ponencia, hablará sobre los tesoros naturales y culturales de la cuenca cárstica Mirador-Calakmul —también conocida como Cuenca Mirador—.

Este territorio posee un valor significativo para la historia del pueblo maya y representa una herencia cultural y natural compartida por Guatemala y México. Se ubica en el área norcentral de Petén y se extiende hacia el sur del estado de Campeche, en México.

La actividad se llevará a cabo de 18 a 20 horas en las instalaciones de Jade Maya, junto a la Calle del Arco, en Antigua Guatemala.

¿Por qué es importante la cuenca El Mirador?

La cuenca El Mirador, del lado guatemalteco, abarca más de tres mil kilómetros cuadrados dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. En entrevistas previas con Prensa Libre, Hansen ha destacado que esta zona alberga algunas de las ciudades más antiguas y extensas del hemisferio occidental, así como las pirámides de mayor volumen del mundo.

Además de contar con el primer sistema de supercarreteras del mundo antiguo, la región es hábitat de altas concentraciones de jaguares, insectos, aves endémicas y cerca de 800 mil hectáreas de bosque virgen entre Guatemala y México.

Durante el evento también se presentará una exposición de los artistas antigueños Pablo Enrique España y Francisco López, quienes exhibirán más de 30 piezas talladas y modeladas en diferentes materiales. Algunas especies estarán en tamaño natural.

España comentó que el propósito de esta muestra es inspirar a cuidar la naturaleza y motivar a las nuevas generaciones a valorar la belleza de la fauna.

La conferencia y la exposición son gratuitas. Puede reservar su espacio llamando al 5422-3235. Al finalizar, los asistentes tendrán la opción de participar en una cena con costo, que también requiere reservación previa al 3994-7928.

En el siguiente vídeo observa parte de las piezas que están en proceso de elaboración y que también estarán a la venta el día de la actividad.

Fecha

Sábado 8 de noviembre

Hora

16 a 18 horas: Charla y exposición (gratuito con reservación)

18.30 a 21 horas: Cena (Actividad pagada)

Lugar

Jade Maya, 5a. Avenida Norte #9 (Calle del Arco)

Precio

Entrada gratuita para la exposición y charla, teléfono 5422-3235

Cena pagada, Q200 por persona, llamar al teléfono 3994-7928

Ventas de cena

Cena pagada, llamar al teléfono 3994-7928

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt