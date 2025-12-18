Conozca los horarios y precios de Autosafari Chapín en la temporada de fin de año

Durante las últimas semanas de 2025 podría planificar un viaje para estar en contacto con la fauna de Guatemala. Autosafari Chapín publicó las fechas en que estará abierto durante la temporada de fin de año.

Este parque se concibió la idea de crear una reserva de fauna por parte de Roberto Berger Lehnhoff y Ricardo Mata en el año de 1975, un lugar que se ha mantenido por 50 años.



Las especies están distribuidas en varios recintos, cada área adaptada para las necesidades de quienes lo habitan, el parque cuenta con un total de 14 recintos donde la mayoría de animales ahora viven en áreas más grandes en vez de jaulas, siendo una réplica aproximada de su hábitat natural, con el objetivo de que los animales vivan más cómodo y los visitantes los puedan ver más de cerca. Entre las 96 especies de animales se cuenta con animales que actualmente están en peligro de extinción.

Fecha:

Entre el 18 de diciembre y el 4 de enero el lugar cerrará unicamente el lunes 22 de diciembre

Hora:

De 8.30 a 16 horas

Lugar:

Km. 87.5 Ruta a Taxisco, Guanagazapa Escuintla

Precios y localidades:

Incluye en el paseo vehicular, ingreso al muelle de las jirafas, paseo en el zoológico peatonal, paseo en lancha y uso de las piscinas

Adulto y niños (A partir de 2 años ) Q.75.

Entradas:

Disponibles en taquilla

