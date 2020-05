Día de Star Wars: el Internet se llena de mensajes creativos de prevención por el coronavirus

Hasta ahora se han estrenado 11 cintas de la franquicia de Star Wars. Nueve pertenecen a la saga de Skywalker, una trata del origen de Han Solo y otra narra una historia que enlaza los episodios III y IV. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Ante la imposibilidad de congregarse en eventos y convenciones para conmemorar a esta exitosa saga de ciencia ficción, los seguidores de Star Wars se han volcado a Twitter para conmemorar el Día Internacional de Star Wars de una manera diferente.

El hashtag #MayThe4thBeWithYou ya es tendencia en la red social y cómo era de esperarse, las alusiones al nuevo coronavirus no podían faltar.

¿Por qué los seguidores de la franquicia creada por George Lucas han elegido esta fecha para conmemorarla? En principio es porque en inglés las frases “may the force be with you” y “4 de mayo” se pronuncian de manera casi idéntica.

Este juego de palabras se empleó por primera vez el 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, llegó al poder en el Reino Unido y el diario London Evening News publicó la felicitación de los miembros del Partido Conservador hacia la mandataria “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, haciendo una clara referencia a Star Wars

Fue entonces que los seguidores de la saga, quienes aún estaban embelesados por la cinta estrenada dos años atrás, notaron el juego de palabras que se había utilizado.

Desde entonces, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, un momento para homenajear a la saga y a quienes han trabajado en ella, para ello se organizan maratones de películas, concursos y juegos, entre otros, aunque este año la celebración tendrá que llevarse a cabo desde casa o forma virtual en redes sociales.

Que la fuerza los acompañe en estos tiempos oscuros. 🖤#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/mBzDCU2OPn — Cinemaniacos. (@cinemaniacos) May 4, 2020

Incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional celebraron este acontecimiento, ya que hace tres años vieron las películas de La Guerra de las Galaxias desde el espacio.

Gracias a otro juego de palabras “Revenge of the 5th”, o “venganza del quinto”, en español, los fanáticos del lado oscuro, representado por los villanos, celebran su día el 5 de mayo de cada año.

En inglés esa frase también tiene una similitud fonética con el título de una de las películas de la franquicia. El Episodio III: La Venganza de los Sith es la cinta que se estrenó en 2005 y tiene como protagonistas a la raza enemiga y antagonista de los Caballeros Jedi.

#MayThe4thBeWithYou Gracias a esta saga tan maravillosa que me hizo soñar <3 la mejor de las mejores pic.twitter.com/WMby8ZgTn8 — Jim RG (@jimlovessw) May 4, 2020

Evento

ReedPop, la compañía responsable de organizar la Star Wars Celebration, ha preparado una convención en línea de Star Wars titulada Online Revelry: May the 4th Be With You and Revenge of the 5th.

Se trata de un evento de dos días, programado para el 4 y 5 de mayo, donde se reunirán varios escritores y actores de la franquicia. Además, habrá sesiones de tuiteo en vivo. Ingresé aquí para conocer todos los detalles de las actividades y sus horarios.

“Que la fuerza te acompañe”, ¿qué significa?

En la ficción escrita por Lucas, la fuerza es un misterioso campo de energía creado por la vida que une a la galaxia, según se describe en su sitio oficial.

Aprovechar el poder de la Fuerza les da a los Jedi, a los Sith y a otros seres una energía espiritual y habilidades extraordinarias, como levitar objetos, engañar mentes y ver cosas antes de que sucedan.

Si bien la Fuerza puede otorgar a los personajes habilidades poderosas, también dirige sus acciones y tiene una voluntad propia, que tanto los eruditos como los místicos han pasado milenios tratando de entender. Entonces la frase “que la fuerza te acompañe” es una forma de desearle éxito a un compañero en alguna campaña o misión.

Descontento en Twitter

La celebración del 4 de mayo tuvo un comienzo agrio para algunos seguidores de Star Wars luego de que Disney, el padre corporativo de Star Wars, comenzara una campaña en Twitter que no fue bien recibida por unos seguidores.

A través de la cuenta oficial de su plataforma de contenido bajo demanda, Disney Plus, la compañía invitó a los usuarios a que compartieran su mejor recuerdo de Star Wars.

By sharing your message with us using #MayThe4th, you agree to our use of the message and your account name in all media and our terms of use here: https://t.co/G0AyToufQ5 — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

“¡Celebre la saga! Responda este tuit con su recuerdo favorito de Star Wars y quizás lo vea en algún lugar especial este 4 de mayo”, se lee en la publicación hecha el 27 de abril, haciendo referencia a que el gigante del entretenimiento tiene planificado algo para esta fecha, aunque al cierre de esta edición, aun no se había revelado de qué se trata.

Hasta ahí todo iba bien, el descontento se dio cuando la misma plataforma indicó que quienes usaran el hashtag #MayThe4th deben asumir los términos de uso de la compañía, es decir que Disney podría disponer del contenido compartido por los usuarios.

“Al compartir su mensaje usando el hashtag #Maythe4th, usted acepta el uso del mensaje y su nombre de usuario en todos nuestros medios”, reza el mensaje que también incluye un enlace a la página de Disney donde expone sus términos de uso.

En un tuit posterior la empresa aclaró: “El lenguaje legal anterior aplica solo a las respuestas a este tweet usando #MayThe4th y mencionando @DisneyPlus”.

Sin embargo, el daño ya esta hecho porque los usuarios interpretaron que Disney estaba reclamando la propiedad de todo lo publicado bajo el hashtag #MayThe4th, una tendencia que ya existía desde antes.

I was born on May 4th – does that mean you technically own my birthday? #MayThe4th — The Millennial Musician (@themillennialmu) April 27, 2020