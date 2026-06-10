¿Corre peligro el estreno de “The Last of Us”? La producción de la temporada 3 fue pausada

Medios internacionales destacan que se detuvo temporalmente el rodaje de la tercera temporada de The Last of Us.

A escala internacional se informó que la serie había sido cancelada por HBO, pero ahora se aclara que se trata de una interrupción que los productores ya tenían prevista.

"Durante los próximos días, las inmediaciones de Vancouver (Canadá) se llenarán de miles de aficionados de distintas selecciones que acudirán allí a animar a sus equipos. Por tanto, sería inviable continuar con la grabación en esas condiciones", dice el sitio MeriStation.

El estreno de la tercera temporada de la serie continúa previsto para el 2027.

¿Qué podremos esperar de la tercera temporada de "The Last of Us"?

La producción confirmó la tercera temporada. Sin embargo, HBO no ha informado cuál será la fecha oficial de estreno, aunque se espera que llegue a finales del 2026 o a inicios del 2027.

Además, se informó que la nueva entrega podría centrarse únicamente en el punto de vista de Abby. Es decir, los próximos capítulos podrían mostrar qué ocurre con Abby y los Lobos durante los tres días que transcurren desde la llegada de Ellie a Seattle, antes del fatídico encuentro.

Aunque el final de la segunda temporada recibió críticas mixtas, los fanáticos mantienen expectativas sobre la próxima entrega de la serie.