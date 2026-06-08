Jennifer Lopez revela que Madonna fue su inspiración desde niña: “Quería ser como ella”

Durante un episodio de Track Star, Jennifer Lopez habló sobre Madonna. People destacó que el viernes 5 de junio la actriz y cantante fue consultada acerca del éxito de Madonna, Ray of Light.

"¡Esta es Madonna!", dijo Lopez, de 56 años, con una gran sonrisa. "Cuando era pequeña, quería ser como ella", añadió. "Por eso empecé a venir a la ciudad. Quería vestirme como ella".

Luego, Lopez comentó que incluso cortaba su ropa porque quería parecerse a la artista, lo que demuestra la admiración que siente por la cantante.

Actualmente la actriz de Office Romance, o Turbulencia en la oficina, es el nombre de la comedia estrenada el 5 de junio. Jackie (JLo), presidenta y directora general de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluida una estricta política que prohíbe las relaciones amorosas. Cuando un atractivo abogado (Brett Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa norma se pone a prueba.

La película está dirigida por Ol Parker, cuyos créditos incluyen Ticket to Paradise y Mamma Mia: Here We Go Again!. La producción fue anunciada en septiembre del 2024. Está producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Joe Kelly, Brett Goldstein y Jennifer Lopez. Courtney Baxter también participa como productora.

Parker dijo a People que esta película "se sale un poco de lo que se podría esperar de una película de Jennifer Lopez". La propia Lopez comentó que el guion "le pareció especial al instante, un nuevo tipo de comedia romántica que refleja a la perfección los tiempos que corren", y la describió como una comedia atrevida y con humor.

Goldstein y Kelly escribieron la película específicamente para Lopez, al coincidir en que era "la mejor estrella de comedias románticas", mientras redactaban el guion durante un viaje en tren, según Netflix.

JLo también ha participado en producciones de la plataforma como The Mother y Atlas.

Edward James Olmos y Jennifer Lopez vuelven a trabajar juntos en pantalla como padre e hija. Ambos ya habían interpretado esos papeles en la película biográfica Selena (1997). Olmos interpreta al capitán Jack Cruz.