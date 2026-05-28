Jennifer Lopez habla de su soltería tras divorciarse de Ben Affleck: “Es fantástico”

Luego de su divorcio con Ben Affleck, la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez habló sobre cómo vive su soltería y otras etapas personales, familiares y profesionales.

La artista estuvo el miércoles 27 de mayo del 2026 en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde el presentador abrió el diálogo preguntándole sobre sus hijos.

Lopez contó que, precisamente, los mellizos Max y Emme, de 18 años, se graduarían de la escuela secundaria al día siguiente, el jueves 28 de mayo, así como de su experiencia emocional como madre. Los jóvenes son fruto de su matrimonio con Marc Anthony, con quien estuvo casada entre el 2004 y el 2014.

Además, habló sobre su nueva película Office Romance, que coprotagoniza con Brett Goldstein y que se estrenará en Netflix el próximo 5 de junio.

“Cuando alguien como él (Brett Goldstein) te dice: «He escrito esta película para ti». Eso es mucha presión. (…) También envió una nota que decía: estás en lo más alto de nuestra lista. Es una lista de uno. Si no haces la película, no la haremos”, contó Lopez respecto de cómo fue invitada a participar en la producción.

Añadió que “fue muy divertido y romántico” porque “él dijo que siempre soñó con hacer una comedia romántica clásica y él hizo una. Él y Joe Kelly la escribieron”.

Entre otros asuntos, se refirió al resurgimiento de su éxito On the Floor, lanzado en el 2011, el cual volvió a destacar en las listas de música gracias a su inclusión en el programa Off Campus, así como a su primera experiencia en Coachella.

En la conversación destacó su situación sentimental y la forma en que la artista abordó el asunto, pues cuando Kimmel le preguntó si estaba soltera, ella respondió entre risas: “¡Sí! ¡Debería haberlo hecho antes! ¡Lo he estado haciendo todo mal!”.

La artista y el presentador continuaron bromeando sobre el tema y sobre si participaría en un reality show de citas, pero Lopez respondió con un rotundo “¡no!”.

“¿Estás loco? No voy a hacer nada que arruine cómo me siento ahora mismo. ¡No! ¡Es fantástico (estar soltera)!”, dijo, y añadió que jamás podría estar en un programa de citas. “Estoy bien donde estoy ahora mismo”, concluyó.

Más adelante, Kimmel le preguntó si le resultaba difícil conocer a otros hombres, pero la artista aseguró: “Conoceré a alguien algún día si es lo suficientemente bueno”.

Sus respuestas llamaron la atención de sus seguidores pues, luego de su divorcio con Ben Affleck, en enero del 2025, Jennifer Lopez no mencionó su relación en la entrevista y se mostró feliz y tranquila por sus logros personales, familiares y su situación sentimental.