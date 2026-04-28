“Era una broma”: cómo respondió Jimmy Kimmel tras la parodia que causó el rechazo de Donald y Melania Trump

Luego de hacer una parodia que provocó reacciones negativas tanto de Donald Trump como de la primera dama, Melania Trump, el presentador y comediante Jimmy Kimmel se disculpó recientemente al decir que su parodia "era una broma" y no "una llamada al asesinato".

Fue la semana pasada cuando Kimmel efectuó una parodia de una cena anual de periodistas que cubren la Casa Blanca. En la parodia, el presentador se puso en el personaje del cómico que debía entretener a los presentes, y es ahí donde empezó a hablar sobre la primera dama.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", fue uno de los comentarios que provocó la reacción negativa del mandatario y de su esposa.

Ahora, el pasado 27 de abril, en su programa "Jimmy Kimmel Show", el presentador se disculpó al decir que toda la parodia y sus comentarios se trataban de una broma.

"Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben", dijo Kimmel.

Jimmy Kimmel defends calling Melania Trump an “expectant widow” after she and Donald Trump demanded ABC fire him:



“It was a very light roast joke about the fact that he’s almost 80 and she’s younger than I am. It was not by any stretch of the definition a call to assassination.… pic.twitter.com/wYhhzZAgkO — Variety (@Variety) April 28, 2026

La parodia de Kimmel fue rechazada por Melania en su momento, quien dijo en redes sociales que se trataba de una "retórica de odio y violencia" y que "pretende dividir a EE. UU.". Donald Trump, por su parte, solicitó el despido del comediante.

"Llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, pero entiendo que la primera dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana. Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa", dijo Kimmel el pasado lunes.

Jimmy Kimmel isn’t backing down — and he’s not apologizing.



The late-night host fires back at the Trumps, defending his “expectant widow” joke and insisting it was about their age difference — not anything violent, following the WHCA Dinner shooting.



"It was not, by any stretch… pic.twitter.com/6xwhPNhSyU — Fox News (@FoxNews) April 28, 2026

El comediante aseveró que él también está en contra de la retórica de odio y violencia.

"Creo que un buen punto de partida sería hablar del tema con tu marido", dijo el presentador, lo que causó aplausos del público.

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