Melania Trump pide al canal ABC medidas contra el comediante y presentador Jimmy Kimmel por su “retórica de odio”

En un mensaje publicado en X, la primera dama señaló que la cadena debería "tomar medidas" ante este tipo de contenidos.

El presentador hizo una parodia en su programa Jimmy Kimmel Live sobre la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca, dos días antes del evento, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados, entre los que estaban, por primera vez el presidente Donald Trump, su esposa Melania y altos funcionarios de su gabinete.

El presidente, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados luego de que un hombre armado lograra cruzar la barrea de seguridad del hotel donde se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta donde estaban celebrando la cena.

Entre los chistes, Kimmel aludió a la primera dama con una comparación irónica y realizó bromas sobre el presidente en relación con una imagen generada por inteligencia artificial que este había compartido en redes sociales y que posteriormente eliminó tras recibir críticas.

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa "no es comedia" y acusó al humorista de contribuir a "profundizar en la división política en Estados Unidos".

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

También sostuvo que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio".

La primera dama instó a la dirección de ABC a "tomar una postura" y cuestionó cuánto tiempo más la cadena permitiría el comportamiento del presentador.

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan en la enfermedad política que impera en Estados Unidos", indicó Melania Trump en X.

La primera dama dijo además que personas como Kimmel "no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio" y tildó a Kimmel de "un cobarde" que "se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo".

"¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", insistió.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.