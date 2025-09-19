El caso Jimmy Kimmel y los choques de Trump con la prensa

El presidente Donald Trump ha respondido a varios medios críticos con amenazas de quitar licencias, demandas millonarias y celebrando la salida de figuras como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

Sectores de la oposición, organizaciones en favor de la libertad de prensa y defensores de derechos, han criticado las acciones que el presidente ha tomado contra los medios que lo critican.

En ese contexto, la suspensión de Jimmy Kimmel Live! por ABC se interpreta como una respuesta a la presión de Trump y del jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, quien calificó como “repugnantes” los comentarios del comediante sobre el asesinato de Charlie Kirk y amenazó con sancionar a la cadena.

Según Univisión, Carr dijo al podcaster de derecha Benny Johnson: “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá que asumir más trabajo por delante”.

Programas que quedaron fuera del aire en 2025

La cancelación del programa de Kimmel se suma a la del Late Show de Stephen Colbert, cancelado por CBS, empresa de Paramount. La decisión se concretó hace un par de meses, luego de que el presentador afirmara que Paramount había pagado “un gran y gordo soborno” para poner fin a una demanda de Trump por la edición de una entrevista con Kamala Harris, cuando ambos eran candidatos presidenciales.

A pesar de la controversia, CBS aseguró que la salida de Colbert fue únicamente una decisión financiera, en medio del complicado panorama del segmento late night. Según la empresa, “no se relaciona de ninguna forma con el rendimiento del programa, su contenido ni con otros asuntos de Paramount”.

Trump celebró la decisión y advirtió: “Escuché que Jimmy Kimmel es el próximo”.

El mandatario también mencionó a Jimmy Fallon y Seth Green, presentadores de medios estadounidenses, a quienes calificó de “dos totales perdedores en Noticias Falsas NBC. Sus audiencias son también horribles. ¡Hazlo NBC!”.

Días después del anuncio sobre Colbert, la FCC autorizó la fusión de US$8,400 millones entre Paramount y Sky Media, empresa vinculada al círculo cercano de Trump a través de David Ellison, promotor de la compra de TikTok en Estados Unidos.

Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, opinó en redes sociales: “Primero Colbert, ahora Kimmel. Acuerdos de última hora, pactos secundarios secretos y fusiones millonarias a la espera del visto bueno de Donald Trump. Su intento por silenciar la libertad de expresión asfixia nuestra democracia. Da la impresión de que los grandes conglomerados mediáticos están tolerando su autoritarismo”.

Mientras regresaba de una visita de Estado al Reino Unido, Trump fue consultado sobre el tema en el Air Force One. Señaló que el 97% de la cobertura de algunas cadenas era negativa y sugirió que podrían perder su licencia.

Además, demandó a News Corp, matriz de The Wall Street Journal y de la agencia Dow Jones, por US$10 mil millones, acusándolos de difamación tras publicar un artículo sobre una carta que envió a Jeffrey Epstein.