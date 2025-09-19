¿Jimmy Kimmel demandará a Disney? El actor fue suspendido por “bromear” sobre Charlie Kirk

El lunes 15 de septiembre, el comediante y presentador estadounidense Jimmy Kimmel hizo una serie de comentarios sobre el presunto asesino del activista político Charlie Kirk, el universitario de 22 años Tyler Robinson, a quien calificó como "un posible simpatizante" del mandatario republicano Donald Trump.

Las declaraciones del presentador estadounidense provocaron la ira de muchos republicanos en las plataformas digitales, por lo que el programa nocturno de Jimmy Kimmel Live! quedó bajo escrutinio de los altos cargos en Disney, quienes después decidieron sacarlo del aire por sus comentarios sobre el asesinato del activista político.

Sin embargo, aunque Kimmel insistió en que muchas personas en el mundo MAGA (el eslogan político de Trump enfocado en hacer que EE. UU. vuelva a ser grande) se están esforzando por "sacar provecho del asesinato de Kirk", el canal de televisión CNN informó que la decisión de Disney de suspender el programa no fue tan precipitada.

Según el medio estadounidense, Disney decidió retirar a Jimmy Kimmel de la cadena ABC durante la tarde del pasado miércoles 17 de septiembre, luego de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazó con revocar las licencias de transmisión de sus estaciones si no moderaban el tono del actor.

¿Jimmy Kimmel demandará a Disney?

Hasta el momento se desconoce si Kimmel demandará a Disney por la suspensión de su programa nocturno. Sin embargo, especialistas consideran que esto no ocurrirá, ya que se especula que la copresidenta del conglomerado de medios de comunicación, Dana Walden, tomó la decisión para "proteger al actor de una mayor controversia".

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, Dana Walden y Jimmy Kimmel, quienes "mantienen una relación muy duradera y positiva", han conversado durante los últimos días para descubrir cómo salir adelante, debido a que el presentador "siempre ha gozado de una excelente reputación" en Disney y en la cadena ABC.

Lea más: ¿Quién es Jimmy Kimmel y qué dijo sobre Charlie Kirk? El presentador fue suspendido por la ABC

“Todos lo valoran profundamente y desean que regrese. Pero tiene que bajar la temperatura”, agregó Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, quien señaló que Kimmel siempre ha tenido libertad para expresar su opinión sobre el presidente Donald Trump y nunca ha sido censurado en su programa nocturno de entrevistas.

Por ahora, ni Disney ni ABC han tomado una decisión sobre cómo seguir adelante. No obstante, la cadena mantiene la esperanza de encontrar un camino para traer de vuelta el programa, que ocupaba el vigésimo lugar entre los más populares de la televisión estadounidense, con un promedio de 1 millón 746 mil televidentes por episodio.

Conforme a lo expuesto por los funcionarios de ABC, el contrato de Jimmy Kimmel vence al final de la temporada actual, en mayo del 2026. A pesar de ello, tanto el presentador y comediante estadounidense como su equipo de representación oficial aún no se han pronunciado públicamente sobre la suspensión del programa nocturno.

En este contexto, ejecutivos de The Walt Disney Company han iniciado conversaciones privadas con Jimmy Kimmel para definir el futuro de su programa, y se rumora que las reuniones buscan evaluar si es posible reinsertar el espacio con un nuevo tono editorial, establecer medidas disciplinarias o incluso considerar su cancelación definitiva.