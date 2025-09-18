Trump dice que Jimmy Kimmel “no tiene talento” tras comentario del asesinato de Charlie Kirk

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en su crítica al presentador Jimmy Kimmel , cuyo programa fue cancelado recientemente por un comentario relacionado con el asesinato del conservador Charlie Kirk . Negó que se trate de un caso de censura, y argumentó que la razón fue la falta de talento del conductor.

“Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo”, declaró en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre, durante un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven blanco de 22 años. Kimmel sugirió durante su intervención que el atacante era republicano.

“La pandilla MAGA [siglas en inglés de Make America Great Again] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos, y hace todo lo posible por sacar rédito político“, dijo el lunes 15 de septiembre.

Trump reiteró que el cese del programa nocturno no debe interpretarse como censura. “Puedes llamarlo libertad de expresión o no. Lo despidieron por falta de talento“, concluyó.

El líder republicano aprovechó su intervención para rendir tributo a Kirk.

“Fue asesinado atrozmente por expresar lo que pensaba. Era un gran joven, con un futuro increíble. Algunas personas decían que algún día podría ser presidente. Yo le dije: ‘Charlie, creo que algún día tienes una buena oportunidad de ser presidente’. Él solo quería cuidar a los jóvenes. Amaba a la juventud”, expresó.

El 16 de septiembre, Tyler Robinson compareció por primera vez ante la Corte Distrital del estado de Utah, donde el juez Tony Graf le imputó el delito de asesinato.

Durante la audiencia, Graf reveló nuevos detalles de la investigación. La Fiscalía estatal solicitó la pena de muerte para Robinson, quien presenció la acusación por videollamada, ya que se encuentra bajo estricta vigilancia y utiliza un chaleco antisuicidio, protocolo del centro penitenciario para este tipo de reclusos.

Robinson enfrenta un total de siete cargos: uno de asesinato agravado, dos de obstrucción a la justicia, dos de manipulación de testigos, uno por descarga ilegal de un arma de fuego y uno por la comisión de un delito violento en presencia de menores.