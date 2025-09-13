“No tienen idea de lo que acaban de desatar”: la viuda de Charlie Kirk promete continuar el legado del activista republicano

Erika Kirk, esposa del activista republicano Charlie Kirk, habló por primera vez en público tras el asesinato de su esposo durante un evento en la Utah Valley University.

“Me llamo Erika Kirk. Charlie Kirk es mi esposo. Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos”, dijo la viuda del comentarista aliado de Donald Trump y del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance.

La empresaria, presentadora y ex Miss Arizona ofreció un emotivo mensaje de 20 minutos, transmitido en vivo a través de las redes sociales de Turning Point USA, organización fundada por su esposo. Entre lágrimas, afirmó que su voz “permanecerá” y que se hará más poderosa tras su muerte.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en el campus de la Utah Valley University, en Orem. El presunto responsable, Tyler Robinson, fue entregado a la Policía 30 horas después, según confirmaron el presidente de Estados Unidos y el gobernador de Utah.

“Mi esposo fue el mejor padre, el mejor esposo. Y todos los días se aseguraba de que lo supiéramos”, expresó Erika.

En su cuenta de Instagram, la viuda compartió imágenes del funeral y apareció junto al féretro. A través de esa red social escribió: “No tienen idea de lo que acaban de encender dentro de esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande, ahora no tienen idea. Todos ustedes, nunca, jamás olviden a mi esposo. Me aseguraré de ello”.

También relató que Kirk amaba “la vida, a Estados Unidos, la naturaleza, a los Patos de Oregón y a los Cachorros de Chicago”, al referirse a sus equipos deportivos favoritos.

“El movimiento que él construyó no morirá”, agregó.

Tras la captura del presunto responsable, Erika afirmó que los culpables “no tienen idea de lo que han hecho” y aseguró que el movimiento fundado por su esposo “no morirá”. Añadió que Kirk fue asesinado por predicar un mensaje de “patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios”.

“No tienen ni idea de lo que acaban de desatar en todo el país y el mundo”, dijo.

Erika también agradeció el respaldo de Trump y de J. D. Vance:

“Señor presidente: mi esposo lo amaba y sabía que usted también lo amaba”.

Reconoció además a los socorristas que intentaron salvarle la vida, al personal policial que investiga el crimen y al equipo de trabajo que acompañaba a su esposo.

Continuará el legado de Charlie Kirk

Según informó CNN, Erika Kirk aseguró que no detendrá el proyecto político y mediático que impulsaba su esposo. La asociación Turning Point USA continuará sus actividades, al igual que el podcast The Charlie Kirk Show.

También se mantendrán las fechas programadas de la gira universitaria American Comeback Tour. La siguiente será el 18 de septiembre, en la Universidad Estatal de Colorado. “Charlie estará allí en espíritu”, aseveró.

Durante su discurso, Erika citó varios pasajes bíblicos y afirmó que se aferra a la fe para sobrellevar la pérdida. Asimismo, compartió el difícil momento de explicarle la ausencia a su hija de tres años: "Cuando llegué a casa anoche, nuestra hija corrió a mis brazos”. Dijo que le preguntó dónde estaba su papá. “¿Qué le dices a una niña de 3 años? Tiene 3. Y le dije: ‘Cariño, tu papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús’”.

El matrimonio Kirk tiene también un hijo de un año de edad. Aunque compartían fragmentos de su vida familiar en redes sociales, los nombres y rostros de los menores no han sido divulgados.

La Vanguardia y Univisión coinciden en destacar el papel que jugó Charlie Kirk para acercar el movimiento MAGA a los jóvenes durante la campaña electoral del 2024, que aseguró el segundo mandato de Trump. El presidente se ha referido a él como “un mártir”.