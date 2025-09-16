Charlie Kirk: los 7 delitos que involucran a Tyler Robinson y por los que piden pena de muerte

Este martes 16 de septiembre por la tarde, la Fiscalía del condado de Utah anunció que pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson .

En una conferencia de prensa, donde se leyeron los cargos, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, confirmó que pretende solicitar la pena de muerte para el joven de 22 años.

A las 15 horas, hora de Estados Unidos (15 horas en Guatemala), Robinson compareció en una audiencia judicial virtual, su primera comparecencia ante un juez desde su arresto, el 12 de septiembre pasado.

Gray afirmó a la cadena CNN que el propósito de este tipo de audiencia preliminar es determinar si la Fiscalía cuenta con suficiente evidencia para proceder a juicio. Explica que, si el juez encuentra causa probable habrá una audiencia de lectura de cargos, en donde Robinson tiene que responder por cada uno de ellos.

El condado de Utah utilizó un documento judicial informativo para acusar al sospechoso. CNN explicó que este tipo de texto es una acusación formal presentada por un fiscal, distinta a las que presentaría un gran jurado.

Los cargos para Tyler Robinson

En la conferencia, Gray explicó que el condado de Utah acusa a Robinson del delito de asesinato con agravantes. De acuerdo con el fiscal, esto se debe a que causó, de manera intencional o consciente, la muerte de Charlie Kirk, creando un escenario donde más personas pudieron resultar heridas.

La Fiscalía también le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego, causando lesiones corporales graves. A Robinson se le acusa también de doble obstrucción a la justicia, por mover y ocultar el rifle con el que disparó y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando sucedió el asesinato.

Durante la lectura de cargos en la conferencia de prensa, Gray le imputó dos cargos más por la manipulación de testigos, ambos delitos graves de tercer grado, explica CNN. Gray relató que esto se debe a que Robinson ordenó a su compañero de piso a borrar mensajes incriminatorios y por ordenarle a esa misma persona guardar silencio si la policía lo interrogaba.

Por último, se le acusa de comisión de delito violento en presencia de un menor. El fiscal afirma que el sospechoso asesinó a Kirk en el campus de la Universidad de Utah Valley a sabiendas de que habían menores presentes en el evento y que presenciarían el homicidio.

Conferencia de prensa